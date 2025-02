PRÈVIA Girona vs Getafe

Montilivi tiene que marcar el camino

El Girona se ha hecho fuerte en Montilivi, y el estadio tiene que marcar el camino para poder llegar a cumplir los objetivos y volver a soñar. Después de ganar el Las Palmas en el último compromiso en casa, los hombres de Míchel buscarán pasar página de Bilbao y superar un Getafe muy sólido en los últimos meses. Los de Bordalás todavía no han perdido desde el inicio del año 2025, con tres victorias y dos empates, y atraviesan uno de los mejores momentos de la temporada. Los madrileños son decimocuartos con 27 puntos, y han superado un tramo inicial muy difícil, con una única victoria en las primeras trece jornadas. Fuera de casa los resultados no son tan buenos, con solo tres victorias y dos empates en once duelos, a pesar de que han cambiado por completo la dinámica porque estas tres victorias han sido todas de forma consecutiva en los últimos desplazamientos.