PREVIA Girona vs Leganés

El Girona quiere volver a sumar de tres en la liga y la mejor manera de hacerlo es en Montilivi. El estadio celebró la primera victoria en la Champions League hace poco más de una semana, y sumado al triunfo en la Copa del Rey, da empuje para intentar coger también una buena dinámica en la liga. Los de Míchel Sánchez reciben a un Leagnés que no empezó bien la temporada, pero que ha ido a más en el año del retorno a Primera. También han superado su compromiso en la competición del KO y han puntuado en cuatro de los últimos cinco partidos. El último fin de semana golearon el Celta en casa (3-0), a pesar de que a domicilio todavía no han ganado, con cuatro empates y dos derrotas. Son el conjunto que más empata de la categoría (5), y hasta la semana pasada también eran el menos anotador, cosa que compensan con un buen sistema defensivo.

Míchel: "La competición no para. Tenemos que competir y ganar partidos"

Míchel ha insistido en que "el equipo tiene que competir y ganar partidos. La competición está por encima de todo y ahora mismo no podemos descansar ni recuperar". De todos modos, ha explicado que mira más allá del Leganés para que el equipo pueda competir con las máximas garantías: "el de mañana no es el partido más importante. En mi cabeza está la manera de hacer que la plantilla esté con energía suficiente para jugar mañana, martes y domingo. No puedo pensar solo en este partido, sino también lo que viene". Y a pesar de la difícil situación por el cúmulo de lesiones, el técnico ha sido contundente al afirmar que "soy realista y tengo claro que este equipo acabará arriba y que jugaremos bien y la gente estará contenta. Estoy tranquilo con el día a día de mis jugadores".