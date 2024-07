PREVIA I CD Tenerife vs. Girona FC

Tenerife y Girona cerrarán el año con el partido de hoy lunes (21: 30h). Ambos equipos se enfrentarán en el último encuentro de la última jornada de un 2020 que ha estado marcado desde el mes de marzo por la Covid-19. Después de pasar de ronda en la Copa del Rey y en racha en la Liga, los de Francisco visitarán un equipo que, aunque también superó su compromiso en la competición del KO contra el Sestao, no ha tenido un buen inicio de curso y es decimonoveno en la clasificación con 17 puntos. Los blanquiazules, eso sí, han conseguido el 70% de los puntos que acumulan en el Heliodoro Rodríguez López, aunque ya encadenan tres partidos consecutivos sin ganar. Además, la dinámica no es nada buena y el cambio de entrenador no ha conseguido el efecto deseado. Sólo han sumado cuatro de los últimos 21 puntos y el pasado fin de semana sufrieron una nueva derrota en Oviedo (4-2). Los de Ramis, por tanto, llegarán necesitados a la cita en busca de una victoria que les permita salir del descenso antes de Navidad.

Luis Miguel Ramis se hizo cargo del equipo a finales del pasado mes de noviembre, pero en cinco jornadas sólo ha podido sumar una victoria y un empate y ha acabado cayendo en descenso por primera vez esta temporada. El preparador tarraconense, que en su última experiencia en la categoría condujo al Albacete hasta el play-off de ascenso, apostó desde el primer día para construir un equipo más sólido, que se hiciera fuerte desde el aspecto defensivo y que tuviera las ideas claras, pero los resultados no le han acompañado. Además, han empeorado sus registros en defensa encajado ocho goles en los últimos cinco partidos después de haber recibido sólo nueve en las trece primeras jornadas. Por el contrario, lo que sí han conseguido es revertir el peor inicio goleador de su historia con cinco dianas desde la llegada de Ramis que, sin embargo, les mantienen como terceros menos anotadores de la categoría (13). El centrocampista catalán Àlex Bermejo lidera con tres la tabla de máximos realizadores de un conjunto donde sólo él y el punta Fran Sol (2) han hecho más de uno.

El Girona visita hoy el estadio Heliodoro Rodríguez López por octava vez desde su regreso al fútbol profesional en 2008. Los precedentes, sin embargo, no son los mejores y es que los de Montilivi sólo han conseguido ocho puntos de 21 posibles. En la última visita, un único gol de Nahuel terminó decantando la balanza para el lado de los locales (1-0), que por primera vez consiguieron dejar la portería a cero contra los gerundenses. Jandro, con tres dianas, es el máximo goleador histórico contra los tinerfeños, que para la cita de este año no podrán contar con el defensa central Pomares, expulsado la última jornada, y tampoco con uno de sus capitanes y puntal en la medular, Aitor Sanz, que cumplirá ciclo de amonestaciones.