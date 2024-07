PREVIA I Girona FC vs. Real Zaragoza

Después de perder en Vallecas en un partido donde mereció más, el Girona intentará hoy consolidar las buenas sensaciones de las últimas semanas para mantenerse en la lucha por el sexto puesto. Lo hará contra un Zaragoza que no está pasando por un año fácil, pero que este año encadena una buena racha. Los aragoneses, decimocuartos en la clasificación con 41 puntos, están sólo seis por encima del descenso, pero el pasado fin de semana ganaron a uno de los equipos punteros de la categoría, el Almería (2-1), y ya suman cinco jornadas sin conocer la derrota. De hecho, en el último desplazamiento también se impusieron al Fuenlabrada en la que apenas fue la tercera victoria del curso lejos de La Romareda. Y es que el Zaragoza, esta temporada, ha tenido muchos problemas para puntuar como visitante y sólo ha hecho doce puntos de diecisiete posibles. Durante el 2021, eso sí, ha experimentado una mejora en los resultados coincidiendo con la llegada de Juan Ignacio Martínez "Jim" en el banquillo, que ha sumado más de la mitad de los que ha disputado.

En un curso convulso, Juan Ignacio Martínez se convirtió a finales de diciembre en el tercer técnico de la temporada del Zaragoza, después de Baraja y Iván Martínez. El preparador alicantino, con pasado en el Levante y en el Valladolid entre otros, cogió el equipo en posiciones de descenso cuando sólo había ganado uno de los últimos quince partidos y había perdido once. Bajo su batuta ya lleva 28, el doble que hasta entonces, y en liga sólo ha perdido cuatro más. La mejora del equipo se entiende sobre todo desde la fortaleza en la faceta defensiva. A través de un juego práctico y sin muchas florituras, Jim ha logrado formar un equipo compacto que encaja poco y aprovecha sus oportunidades. Desde su llegada el Zaragoza sólo ha recibido once goles en dieciséis partidos, y ha mantenido la portería a cero en casi la mitad, siete. En el otro el gol tampoco abunda, con diecisiete en el mismo periodo, pero todos los que ha hecho, excepto tres, le han servido para puntuar. Narváez, con nueve dianas, lidera la tabla de anotadores y es, sin duda, la máxima referencia a pesar de no ser delantero centro. De hecho, sólo tres futbolistas más han conseguido más de un gol en un equipo que es el cuarto menos goleador (29).

El Zaragoza, sin embargo, no será un rival fácil de batir a pesar de que los precedentes, en los últimos tiempos, se han decantado por los gerundenses. A pesar de dejar escapar dos puntos en la primera vuelta con dos goles en contra en el tiempo de descuento (2-2), los de Francisco han puntuado en nueve de los últimos diez enfrentamientos contra los aragoneses y en el último enfrentamiento oficial en Montilivi se impuso por 1-0. De hecho, en liga, los de La Romareda nunca han ganado en el estadio, con tres empates y tres victorias de Girona en la etapa moderna, y dos empates y una victoria cuando aún se jugaba en Vista Alegre.