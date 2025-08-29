Recordatorio de consejos para acceder a Montilivi

Después de solventar las incidencias técnicas detectadas en el último partido frente al Rayo Vallecano, el Girona FC recuerda a todos los aficionados la importancia de seguir las recomendaciones de acceso al Estadio de Montilivi para disfrutar de la experiencia con total normalidad.

Los principales consejos son:

⏰ Llegar con tiempo suficiente para evitar aglomeraciones en los accesos.

🪪 Tener el carnet preparado , ya sea en formato físico o digital.

📲 Hacer uso del sistema de acceso contactless NFC a través de la app Wallet, una opción rápida y cómoda que facilita la entrada. Encontraréis más información en NFC. a través de la app Wallet, una opción rápida y cómoda que facilita la entrada.

💺 En caso de no poder asistir al partido, ceder o liberar el abono para que otro aficionado pueda ocupar el asiento.

El Club agradece la colaboración y la comprensión de todos los abonados y espectadores, y confía en que estas medidas contribuyan a garantizar una entrada fluida y segura al estadio.