Recordatorio de consejos para acceder a Montilivi
Después de solventar las incidencias técnicas detectadas en el último partido frente al Rayo Vallecano, el Girona FC recuerda a todos los aficionados la importancia de seguir las recomendaciones de acceso al Estadio de Montilivi para disfrutar de la experiencia con total normalidad.
Los principales consejos son:
- ⏰ Llegar con tiempo suficiente para evitar aglomeraciones en los accesos.
- 🪪 Tener el carnet preparado, ya sea en formato físico o digital.
- 📲 Hacer uso del sistema de acceso contactless NFC a través de la app Wallet, una opción rápida y cómoda que facilita la entrada. Encontraréis más información en NFC.
- 💺 En caso de no poder asistir al partido, ceder o liberar el abono para que otro aficionado pueda ocupar el asiento.
El Club agradece la colaboración y la comprensión de todos los abonados y espectadores, y confía en que estas medidas contribuyan a garantizar una entrada fluida y segura al estadio.