Reducción del 50% en el precio de los abonos 2026-2027

El Girona FC pone en marcha la campaña de abonos para la temporada 2026/27 con una rebaja significativa de los precios que, en el 95% de los casos, llega hasta el 50%. La iniciativa se enmarca en la voluntad del Club de facilitar el acceso a Montilivi y reforzar el vínculo con su masa social, que actualmente cuenta con 9.800 abonados.

Los nuevos precios sitúan el abono de adulto en Gol a partir de 165 euros, en Preferente desde 250 euros y en Tribuna, donde la rebaja es del 35%, desde 515 euros. En cuanto a otras zonas, la grada de animación y familiar tendrá un precio de 125 euros.

Qué incluye el abono

El abono de la temporada 2026/27 incluye el acceso a los 21 partidos de LaLiga Hypermotion que el Girona FC dispute en el Estadio de Montilivi, así como los enfrentamientos de la Copa del Rey jugados en casa hasta la ronda de cuartos de final, exceptuando partidos en que los rivales puedan ser el FC Barcelona, el Real Madrid o el Atlético de Madrid.

Los abonados dispondrán del carnet en formato físico y digital a través de la App oficial del Club. Además, el carnet se podrá integrar a Wallet/NFC, lo que permitirá agilizar el acceso al estadio en días de partido.

Retirada de la Grada supletoria de Gol Sur

De cara a la nueva temporada, el Club retirará la grada supletoria de Gol Sur pero mantendrá la grada supletoria de Preferente y de Gol Norte Superior, gracias a la colaboración de Nüssli, proveedor oficial del Club, quien ha hecho una apuesta por el Girona en base a los años de vinculación.

Esta actuación conllevará la reubicación de los abonados que tengan su asiento en esta zona, que podrán escoger nueva localidad entre el 15 y el 21 de junio a través del Área de Socio.

Nuevas altas y lista de espera

El Club gestionará las nuevas altas a partir del 6 de julio mediante la lista de espera. Los socios interesados en obtener un abono deberán inscribirse antes del 5 de julio. Posteriormente, podrán formalizar el alta y seleccionar su asiento —principalmente en Gol Norte Superior— a través del Área de Socio.

Cambios de asiento

Durante la temporada, los abonados podrán solicitar cambios de asiento mediante el formulario disponible en el Área de Socio. El Club estudiará cada petición de manera individual y efectuará el cambio siempre que sea posible, sin que la solicitud implique una garantía automática.

Fechas clave de la campaña

Gestión del abono: del 10 al 14 de junio

Reubicación de afectados por Gol Sur: del 15 al 21 de junio

Pago fraccionado: del 22 al 24 de junio

Giro de recibos: 1 de julio

Lista de espera: hasta el 5 de julio

Nuevas altas: a partir del 6 de julio

Más información en www.gironafc.cat/abonaments