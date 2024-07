Reinier: "Quiero encontrar en Girona a mi mejor versión"

"Mi objetivo es encontrar mi mejor versión y poder ayudar al equipo en todo lo que pueda. Estoy feliz de llegar al Girona".

“Estoy muy feliz por la victoria y por poder debutar en Primera División. Quiero dar las gracias a mis compañeros y al míster por la oportunidad. Ahora me toca trabajar duro para seguir teniendo minutos”.

"He hablado con Haaland. Hablamos un poco como lo era todo aquí. Él me ha hablado muy bien del grupo City y también es uno de los motivos por los que estoy aquí”.

“Puedo jugar en todas las posiciones de ataque. Media punta, extremo o incluso delantero”.