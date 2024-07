Este fin de semana (18 y 19 de febrero) la Ciudad Deportiva Dani Jarque acogerá la segunda fase de esta temporada de LaLiga Genuine.

El RCD Espanyol es el anfitrión del nuevo encuentro en el que nuestro equipo disputará tres partidos: Sábado 18 de enero (10h. CD Leganés vs. Girona FC / 16:30h. Girona FC vs. CF Fuenlabrada) y domingo 19 de febrero (11h. Girona FC vs. Valencia CF).