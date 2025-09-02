Skip to main content

Seis internacionales convocados con las selecciones

Seis futbolistas del primer equipo han sido convocados con sus respectivas selecciones para afrontar compromisos oficiales en este primer parón de la liga esta temporada.

Se trata de los siguientes:

  • Víktor Tsygankov y Vlad VanatSelección de Ucrania
    Los dos atacantes formarán parte de la convocatoria de Ucrania para disputar los partidos de clasificación para el Mundial 2026.
    • Ucrania vs Francia (5 de septiembre)
    • Azerbaiyán vs Ucrania (9 de septiembre) 
  • Vladyslav Krapyvtsov.Selección de Ucrania Sub-21
    El joven jugador rojiblanco ha sido convocado para disputar la fase de clasificación para el Europeo Sub-21.
    • Ucrania Sub-21 vs Lituania Sub-21 (5 de septiembre)
  • Joel RocaSelección Española Sub-20
    El futbolista de Camprodon defenderá los colores de la selección española sub-20 en una doble cita internacional amistosa.
    • España Sub-20 vs Chipre Sub-20 (5 de septiembre, en Soria)
    • Kosovo Sub-20 vs España Sub-20 (9 de septiembre, en Pristina)
  • Azzeddine OunahiSelección de Marruecos
    El centrocampista participará en la fase de clasificación para el Mundial 2026.
    • Marruecos vs Níger (5 de septiembre)
    • Zambia vs Marruecos (8 de septiembre)
  • Dominik LivakovicSelección de Croacia
    El nuevo portero del Girona afrontará dos citas exigentes en la clasificación europea para el Mundial 2026.
    • Islas Feroe vs Croacia (5 de septiembre, 20.45 h)
    • Croacia vs Montenegro (8 de septiembre, 20.45 h)

 