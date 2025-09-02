Seis internacionales convocados con las selecciones
Seis futbolistas del primer equipo han sido convocados con sus respectivas selecciones para afrontar compromisos oficiales en este primer parón de la liga esta temporada.
Se trata de los siguientes:
- Víktor Tsygankov y Vlad Vanat – Selección de Ucrania
Los dos atacantes formarán parte de la convocatoria de Ucrania para disputar los partidos de clasificación para el Mundial 2026.
- Ucrania vs Francia (5 de septiembre)
- Azerbaiyán vs Ucrania (9 de septiembre)
- Vladyslav Krapyvtsov. – Selección de Ucrania Sub-21
El joven jugador rojiblanco ha sido convocado para disputar la fase de clasificación para el Europeo Sub-21.
- Ucrania Sub-21 vs Lituania Sub-21 (5 de septiembre)
- Joel Roca – Selección Española Sub-20
El futbolista de Camprodon defenderá los colores de la selección española sub-20 en una doble cita internacional amistosa.
-
- España Sub-20 vs Chipre Sub-20 (5 de septiembre, en Soria)
- Kosovo Sub-20 vs España Sub-20 (9 de septiembre, en Pristina)
- Azzeddine Ounahi – Selección de Marruecos
El centrocampista participará en la fase de clasificación para el Mundial 2026.
- Marruecos vs Níger (5 de septiembre)
- Zambia vs Marruecos (8 de septiembre)
- Dominik Livakovic – Selección de Croacia
El nuevo portero del Girona afrontará dos citas exigentes en la clasificación europea para el Mundial 2026.
- Islas Feroe vs Croacia (5 de septiembre, 20.45 h)
- Croacia vs Montenegro (8 de septiembre, 20.45 h)