¡Somos de Europa, pero no queremos parar! El Girona ha certificado hoy la clasificación matemática para competición europea y, con seis jornadas en juego, el equipo luchará por cotas todavía mayores. Los hombres de Míchel Sánchez han goleado al Cádiz en una nueva exhibición en Montilivi para asegurar los tres puntos, y jugadores y afición han celebrado juntos una nueva gesta historica en una noche mágica en el estadio.



Nada más arrancar, Eric García ya ha señalado el camino a los nueve minutos con un gol de cabeza. El central ha culminado en el corazón del área una jugada de estrategia perfecta para avanzar al equipo y trasladar al marcador la clara superioridad sobre el césped. Los rojiblancos se han sentido muy cómodos en campo rival y han sometido con insistencia a los andaluces. Couto ha tenido una de muy clara para ampliar la ventaja just después, e Iván Martín ha acabado haciendo el segundo. El centrocampista ha recibido el pase de tacón de Miguel y ha definido cruzado para finalizar otra jugada colectiva excelente. Sávio, todavía antes del descanso, se ha topado con el larguero para sentenciar.



El Cádiz ha despertado en la reanudación y ha llegado con peligro a la portería de Gazzaniga. Los de Míchel Sánchez han seguido siendo claros dominadores, pero el portero argentino ha tenido que intervenir para evitar que los visitantes recortaran distancias en acciones aisladas. El anhelado tercer gol ha llegado de las botas de Dovbyk, que se ha revuelto dentro del área y se ha hecho agujero para chutar al fondo de la red. Los hombres de Pellegrino han encontrado el gol en la recta final en una centrada al segundo palo que ha rematado Escalante, pero Portu no ha dado opción a la reacción y ha marcado el cuarto en la acción siguiente. El murciano ha corrido al espacio, ha driblado el portero y ha empujado a placer.



Esto no para y la próxima semana el equipo visita el Las Palmas sábado a las 14h. ¡Quedan seis jornadas para acabar una temporada que ya es histórica, pero que todavía puede serlo más!