"Tenemos grandes ingredientes para hacer un gran año"

"Stuani tuvo alguna sensación extraña. Tendrá que estar un mes parado pero a nivel de salud nos han tranquilizado mucho. Stuani es el corazón del Girona y el corazón del Girona está fuerte". "Después de buscar tanto volver a Primera esto no le detendrá".

“Estoy muy contento con la plantilla. Que seamos un gran equipo depende de mí. Tengo una plantilla espectacular. Tengo que dar las gracias a Quique, Yo siempre he confiado y me he sentido apoyado, y también a Pere y a Ferran. Ahora es nuestro momento. Tengo los ingredientes perfectos para un gran año”.

"El Mallorca basa su juego en una solidez enorme en defensa y después tienen recursos arriba para poder hacerte daño. Son un equipo difícil y muy bien trabajado”.

"Debemos hacer un partido muy bueno con pelota y sin pelota para poder ganar. Es una buena prueba para saber dónde estamos. Todos los partidos son importantes. Nuestra liga es cualquier partido, también la del Barça y del Madrid. Queremos llegar lo más rápido posible a sumar los 53 puntos”.