"Tenemos plantilla para luchar para entrar en Europa"

“El partido del otro día me dejó muy preocupado. Debemos trabajar mucho para mejorar. Necesitamos tener más agresividad en ambas áreas. Las conexiones entre los jugadores en estos momentos no son las mejores”.

“Creo que nos ha pasado factura no poder entrenar y preparar bien los partidos. Nos falta tener mayor mentalidad colectiva. Yo tengo que dar con la tecla, pero los jugadores también saben que deben dar un paso adelante”.

“He hablado mucho con los jugadores estas semanas. Yo siempre miro por el colectivo. No me gusta señalar a nivel individual. Estamos todos en el mismo proyecto y debemos dar la mejor versión”.

“Para mí tenemos plantilla para luchar por entrar en Europa, pero ahora mismo el equipo no me da la sensación de que podamos hacerlo. Hemos hecho partidos muy buenos y otros muy lejos de la mejor versión. Si lo miro todo veo que estamos lejos. Necesitamos mejorar, yo el primero”.

“Tengo total confianza en la dirección deportiva. Estoy 100% seguro que si podemos llevar algo para mejorar el equipo lo haremos. No estamos dando la mejor versión, pero es una buena plantilla. Ahora me centro en sacar el máximo rendimiento de los que tengo”.

“El club está haciendo las cosas bien. A mí el reto que me plantea a principio de temporada es estar entre los 10 primeros, que eso era lo más importante, pero yo estoy preocupado por no encontrar la regularidad. En la Champions y en la Copa hemos fallado”.