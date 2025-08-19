"Tenía claro que Girona era la mejor opción"

El Girona FC ha presentado este martes al centrocampista belga Axel Witsel como nuevo jugador de la entidad. El acto ha contado con la presencia del presidente del club, Delfí Geli, y del director deportivo, Quique Cárcel, quienes han subrayado el valor de su llegada tanto a nivel deportivo como de experiencia dentro del vestuario.

“Gracias por confiar y unirte a nosotros para crecer juntos y ayudarnos a ser un Club con más experiencia. Para ello queremos contar con tu gran trayectoria y bagaje en el fútbol profesional”, ha expresado Geli en su discurso de bienvenida.

En la misma línea, Quique Cárcel ha destacado las virtudes que aportará el internacional belga: “De Witsel destaco, entre otras habilidades, su experiencia, filtrar y poner balones dentro del área. Tiene gran capacidad de juego”.

“El mejor lugar para mí y mi familia”

El protagonista de la jornada, Axel Witsel, ha explicado los motivos que le han llevado a escoger Montilivi como nuevo destino. “Cuando hablé con Míchel y Quique rápidamente establecí conexión para decidir que era en Girona donde quería venir. Fue todo muy rápido y tuve claro que la mejor opción para mí y mi familia era aquí”, ha asegurado.

En cuanto a su rol dentro del equipo, el belga ha dejado claro que se siente más cómodo en el centro del campo, a pesar de su polivalencia. “El míster me ha dicho que me quiere como centrocampista. Es mi zona preferida, aunque también puedo jugar en defensa”, ha revelado.

Preparado y con ganas de competir

Witsel ha llegado con buenas sensaciones físicas y confía en coger ritmo competitivo con el paso de las semanas: “He llegado bien físicamente. Solo me faltan minutos con el equipo. Cada día me siento mejor”. Además, ha destacado la calidad del grupo: “Como jugador con experiencia quiero ayudar a hacer crecer a los jugadores más jóvenes. Estos primeros días entrenando he visto que mis compañeros tienen mucha calidad”.

El futbolista también ha resaltado la sintonía con el técnico rojiblanco. “Comparto muchos conceptos de juego con Míchel; posesión, presión...”, ha dicho, convencido de que su adaptación será rápida.

Un fichaje para sumar

Finalmente, Witsel ha expresado su mentalidad competitiva y de trabajo: “Quiero aprovechar al máximo cada entrenamiento. Mi objetivo es ayudar al equipo e ir partido a partido”.