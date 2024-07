Un Girona luchador cae por la mínima en Montilivi (0-1)

De decepción en decepción. Así es como ha ido avanzando el Girona en Montilivi esta temporada, donde no gana desde finales del mes de octubre. Son 11 jornadas consecutivas sin conseguir la victoria en casa, algo que no había sucedido en toda la historia de la Liga. Hoy el guión y las sensaciones han sido prácticamente idénticas a las de la semana pasada con el Espanyol y a las de hace dos con el Athletic Club: el equipo empieza encajando y no muestra la lucidez necesaria para, como mínimo, acabar empatando.

Cinco cambios ha introducido Eusebio respecto al último partido en casa, con la gran novedad de Patrick Roberts, que no era titular desde principios de enero. Los rojiblancos se han encontrado con un gol en contra muy pronto. Corría el minuto 7 cuando una pérdida en el medio del campo ha dejado a Samu Chukuwueze solo ante Bono. El nigeriano no ha fallado marcando el 0-1 que acabaría siendo definitivo.

Una vez más, tocaba remar a contracorriente. El bagaje de decepciones de los últimos partidos pesa y el Girona ha reaccionado a trompicones. Si bien es cierto que el equipo se ha hecho con la posesión, también lo es que casi no ha tenido ocasiones para empatar el partido. La única clara ha llegado en el gol de Stuani, que el árbitro ha anulado por fuera de juego tras consultar el VAR. A partir de aquí, sólo Portu y Roberts han inquietado a Asenjo, mientras que el Villarreal intimidaba cada vez que tenía opción de salir rápidamente al contragolpe. En una de estas Bono ha estado providencial abortando el disparo de Ekambi para evitar que el partido se fuera 0-2 al descanso.

En la reanudación, más de lo mismo: falta de fluidez y de claridad en los metros finales y muchos balones colgados para Stuani, muy vigilado por los defensores del equipo groguet. A los 10 minutos Javi Calleja ha cambiado un delantero como Ekambi por un centrocampista de trabajo como Cáseres, consciente de que los gerundenses estaban dominando el centro del campo. Borja García ha tenido una muy clara en el 63', pero otro vez Asenjo evitó el gol, mientras que Fornals y Bacca las han tenido para sentenciar. Ya en el descuento, el gol ha pasado por la cabeza de Doumbia, pero su remate -a bocajarro- la ha vuelto a detener Asenjo, consumando una nueva derrota, esta ante un rival directo, que implica al Girona en plena lucha por el descenso cuando sólo quedan seis jornadas para el final.