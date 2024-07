Un socio del Girona podrá viajar con el equipo a Sevilla

El Girona quiere premiar la asistencia a Montilivi y pondrá en marcha una serie de iniciativas para sus socios. La primera de estas permitirá que un socio, con un acompañante, pueda viajar con el equipo a Sevilla y presenciar en directo el partido de los gerundenses contra el equipo andaluz correspondiente a la Jornada 16 (fin de semana del 16 de diciembre de 2018 ).

Para participar será necesario asistir a TODOS los siguientes partidos:

• Girona FC vs CD Leganés

• Girona FC vs Atlético de Madrid

• Girona FC vs Deportivo Alavés (Copa del Rey).

El viaje incluye:

• Dos plazas para viajar con el equipo

• Entrada para el Sevilla vs Girona FC.

• Alojamiento de una noche para dos personas en el hotel de concentración en Sevilla.