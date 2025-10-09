Venta de entradas para el FC Barcelona-Girona FC

Las entradas disponibles para el partido contra el FC Barcelona en el estadio Lluís Companys (sábado 18 de octubre a las 16:15h), correspondiente a la jornada 9 de Liga, se pondrán a la venta este viernes 10 de octubre a las 9h hasta el martes 14 de octubre a las 12h con prioridad para los Socios.

Se realizará un sorteo el día 14 de octubre a las 12:30h.

La venta, exclusivamente para Socios, a través de https://viatges.gironafc.cat/, con un límite de 5 entradas por socio, siempre que todas las personas para las que se compre también sean socias del Club. No habrá venta para el público general.

Las entradas, con un precio único de 40 €, serán en formato pdf y se enviarán por correo electrónico a cada comprador durante el 15 de octubre.

En total, el Girona FC dispone de 339 entradas. 209 son para Socios y las 130 restantes se distribuirán entre las peñas y compromisos del Club.

Autobús a Montjuïc

El Club también propone la opción ( a través de https://viatges.gironafc.cat/) de autobús para ir a Montjuïc. El precio es de 26,71 euros. El autobús saldrá de Montilivi a las 11h y llegará al Estadio Lluis Companys a las 13:15h.