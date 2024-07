Victoria in extremis para seguir en la lucha

La primera parte ha empezado movida, con llegadas constantes por parte de ambos equipos. El Albacete ha tenido una clara ocasión con un disparo de Manu Fuster que ha obligado a volar a Juan Carlos y mandar el balón a córner. Cinco minutos después ha sido Gumbau quien ha encontrado una pelota frontal que ha rematado desde el borde del área, su disparo no ha encontrado los tres palos por poco. En el minuto 17 ha sido Sylla quien no ha sabido rematar entre los tres palos un balón muy bien puesto por Couto después de una buena jugada colectiva. Y prácticamente al final, otra buena jugada trenzada ha llegado a los pies de Luna que habiendo superado con un buen tiro a Tomeu, se ha encontrado con la bota de Boyomo in extremis, para evitar el primer gol.

Después del paso por vestuarios el partido ha ganado en intensidad, y cuando se cumplía la hora de juego un contragolpe de Couto, Samu y Sylla no ha terminado en una ocasión clara por un fuera de juego del delantero camerunés. En el 68 Ortuño le ha ganado la partida a Luna en el segundo palo y ha empujado a la red de cabeza un buen centro a media altura. El Girona no ha dejado de creer en sus posibilidades y ha empujado con todo hasta el último aliento. Con esa fe inquebrantable ha perseguido Sylla una pelota dividida en el área y ha cabeceado por encima de la salida de Tomeu Nadal y ha empatado el partido en el minuto 91. Quedaban 4 de descuento y el Girona aún tenia hambre. En una jugada ensayada, Samu ha picado el balón a la cabeza del debutante Arnau Martínez y el canterano de 17 años ha cedido al centro para el Stuani desatara la locura en Montilivi y sellase el triunfo para los locales.