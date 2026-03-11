Visita del Fórum Montilivi al Centro de entrenamiento

Miembros del Foro Montilivi han visitado este miércoles las instalaciones de la Girona Football Academy by Puma, el Centro de entrenamiento del primer equipo en Vilablareix.

El encuentro ha contado con la participación de Enric Creus, David Herrera, Albert Falgueras, Cristóbal Sánchez y Martí Riera, miembros del Foro Montilivi - el órgano consultivo que representa la voz de los socios y aficionados del Club -, acompañados por el Director General del Club, Ignasi Mas-Bagà, y el Director de Comunicación, David Torras.

Durante la visita, los asistentes han podido conocer de primera mano las instalaciones donde trabaja diariamente el primer equipo, así como diferentes espacios destinados a la preparación deportiva y al desarrollo del proyecto deportivo del Club. El recorrido ha incluido los campos de entrenamiento, las zonas de trabajo técnico y las áreas dedicadas a la preparación física y recuperación de los jugadores.

La jornada también ha servido para compartir impresiones sobre la evolución del Club y para reforzar el vínculo entre la entidad y sus representantes en el Foro Montilivi, en una iniciativa que forma parte de la voluntad del Girona FC de acercar el día a día de la entidad a sus socios y aficionados.

Con esta visita, los miembros del Foro han podido vivir desde dentro el funcionamiento del Centro de entrenamiento y conocer mejor el entorno donde el primer equipo del Girona FC prepara cada semana sus compromisos deportivos.