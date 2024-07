POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La presente Política de Privacidad (en adelante, la “Política”) tiene por objeto regular los actos de tratamiento de datos personales que realiza el GIRONA FUTBOL CLUB, SAD (en adelante, “GIRONA FC”) y LaLiga Group International, S.L. (en adelante, “LaLiga”), a través de la presente web (en adelante, “Plataforma”). Por ello, los datos personales que facilites para registrarte en la Plataforma serán tratados por ambas entidades como corresponsables del tratamiento.

Para disfrutar de todas las ventajas de la Plataforma debes registrarte en LaLiga Ecosistema, a través del cual accedes a un entorno creado por LaLiga, integrado por varias aplicaciones y webs, tanto de LaLiga como de los clubes de fútbol afiliados con los que LaLiga mantiene acuerdos de colaboración, donde, por medio de un registro común implementado por LaLiga en dichos activos (Single Sign-On de LaLiga), cada usuario recibe un identificador único de modo que cualquier selección o modificación de las preferencias o petición de supresión que realice en una de las aplicaciones o webs que forman parte del ecosistema afectará al resto del entorno de LaLiga Ecosistema y a las entidades que lo conforman. Accede al enlace para conocer más sobre LaLiga Ecosistema y las entidades que lo conforman.

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales?

Si accedes a la Plataforma sin registrarte en la misma, tus datos personales serán tratados únicamente por el GIRONA FUTBOL GIRONA FC, SAD con CIF A-17088329 y domicilio en Av. Montilivi, 141,17003, Girona, una sociedad anónima deportiva.

Por otro lado, en caso de que te registres en la Plataforma, tus datos personales serán tratados en régimen de corresponsabilidad por:

GIRONA FUTBOL GIRONA FC, SAD con CIF A-17088329 y domicilio en Av. Montilivi, 141,17003, Girona, una sociedad anónima deportiva.

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos o el responsable de protección de datos del GIRONA FC en el correo electrónico protecciondatos@gironafc.cat en caso de que le surja alguna duda respecto al contenido de esta política de privacidad.

LaLiga Group International, S.L., con CIF B-05421805 y domicilio en Calle Torrelaguna 60, 28043, Madrid.

Contacto con el Delegado de Protección de Datos de LaLiga: dpo@laliga.es

Los usuarios de la Plataforma podrán contactar con el Delegado de Protección de Datos del GIRONA FC y/o LaLiga para conocer el contenido esencial del acuerdo de corresponsabilidad entre ambas partes en relación con tu registro en la Plataforma.

¿De dónde obtenemos tus datos personales?

En el caso de que te registres en la Plataforma, el GIRONA FC y LaLiga tratarán los datos de carácter personal que proporciones a través del formulario de registro (correo electrónico e idioma preferido, solicitados como datos obligatorios y el nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, país, provincia, ciudad, dirección código postal y teléfono como datos opcionales) y otros datos inferidos como consecuencia del uso y actividad que desarrolles en la Plataforma (ID de usuario registrado; ID de dispositivo; sistema operativo; modelo de dispositivo y telemetría, por ejemplo, también quedará registrado cuando hagas clic en un contenido determinado o el tiempo que permanezcas en el activo) o tus interacciones con las comunicaciones que te enviemos vía mail, en su caso (por ejemplo, hacer clic en el contenido de una comunicación).

Del mismo modo, en el caso de que seas usuario de otro activo responsabilidad de LaLiga o en el que LaLiga actúe como corresponsable de los datos y que formen parte de LaLiga Ecosistema, el GIRONA FC podrá recibir los datos personales anteriormente mencionados, declarados o inferidos en dichos activos.

Importación de datos de redes sociales

Te informamos de que podrás utilizar las redes sociales de las que eres usuario para registrarte en LaLiga Ecosistema, para lo cual, la red social que utilices facilitará tu correo electrónico al GIRONA FC y a LaLiga. Asimismo, la red social que elijas podrá compartir información adicional sobre tu perfil en dichas redes sociales únicamente con LaLiga.

Datos compartidos con LaLiga a través de Facebook:

Nombre y foto del perfil (Obligatorio para registrarte. No obstante, te informamos que LaLiga no trata tu foto de perfil).

Dirección de correo electrónico (Obligatorio).

Cumpleaños (Opcional).

Género (Opcional).

Ciudad actual y provincia (Opcional).

Me gusta de la página (Opcional).

Publicaciones en la biografía (Opcional. Tus publicaciones públicas y privadas en la biografía, incluidas las fotos y los vídeos, información sobre los lugares etiquetados en ellos y los tipos de reacciones que reciben).

Categorías de intereses:

Alimentación,

Animales y Mascotas,

Arte y Cultura,

Bancos, Finanzas y Economía,

Bebidas Alcohólicas,

Belleza,

Cine, Teatro y Musicales,

Deportes,

Electrónica e Informática,

Energía, Ciencia e Industria,

Grupos Sociales,

Hogar y Vivienda,

Infantil,

Medios,

Moda,

Motor,

Mujer,

Música,

Ocio y Entretenimiento,

ONGs Y Causas,

Salud, Higiene y Bienestar,

Seguros,

Servicios Profesionales,

Shopping,

Tecnología e Internet,

Telecomunicaciones,

TV y Radio,

Viajes,

Videojuegos,

Viral Media.

Gracias a los me gusta de la página y a las publicaciones en la biografía, LaLiga obtendrá los siguientes datos inferidos:

Valor “Engagement”: este valor mide el volumen de interacciones que el usuario tiene con el muro de Facebook de la página oficial de LaLiga.

Valor “Social”: este valor mide la influencia en redes sociales del usuario.

Valor “Promotion”: se analizan los muros de los usuarios buscando referencias a sorteos, promociones y participaciones en sorteos, y asigna un valor que mide el ratio promocional en el muro del usuario. También se verifica si el perfil del usuario sigue páginas de Facebook dedicadas a publicitar promociones, rifas y sorteos.

Valor “Fan Value”: Esta puntuación es una combinación de las 3 anteriores que clasifica a los usuarios por el valor obtenido (un usuario con una puntuación más alta se considerará un usuario más valioso).

Datos compartidos con LaLiga a través de Google:

Nombre y apellidos (Obligatorio para registrarte).

Dirección de correo electrónico (Obligatorio para registrarte).

Ni el GIRONA FC ni LaLiga son responsables de la adecuación legal de la red social que utilices para las finalidades anteriormente enunciadas. Por este motivo, te recomendamos que revises las condiciones de uso y política de privacidad de las redes sociales que vayas a utilizar para dichas finalidades con el objetivo de que puedas verificar que el tratamiento que se realice con tus datos personales sea conforme con tus expectativas de privacidad y la normativa de protección de datos que en cada caso resulte de aplicación.

Una vez que los datos hayan sido importados e incorporados en tu cuenta de usuario registrado, tus datos serán integrados en LaLiga Ecosistema y tratados por LaLiga con las finalidades descritas en la presente Política de Privacidad.

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?

Finalidades principales:

Por parte del GIRONA FC y LaLiga como corresponsables del tratamiento de los datos:

Registro en la Plataforma: Te informamos que, en el caso de que te registres en la Plataforma, los datos personales que facilites en el registro serán tratados por el GIRONA FC y LaLiga a los efectos de facilitar tu registro en la misma. Asimismo, LaLiga los utilizará para permitirte el acceso al resto de activos de LaLiga Ecosistema. En particular el GIRONA FC y LaLiga utilizarán los siguientes datos personales para cumplir con esta finalidad: Correo electrónico: obligatorio y necesario para registrarte en la Plataforma. Idioma de la Plataforma (obligatorio). Nombre y apellidos (opcional). Fecha de nacimiento (opcional). Sexo (opcional). País (opcional). Provincia (opcional). Ciudad (opcional). Dirección y código postal (opcional). Teléfono (opcional).

Te informamos que, en el caso de que te registres en la Plataforma, los datos personales que facilites en el registro serán tratados por el GIRONA FC y LaLiga a los efectos de facilitar tu registro en la misma. Asimismo, LaLiga los utilizará para permitirte el acceso al resto de activos de LaLiga Ecosistema. En particular el GIRONA FC y LaLiga utilizarán los siguientes datos personales para cumplir con esta finalidad:

En este sentido, te informamos que con la finalidad de verificar la validez del correo electrónico facilitado al GIRONA FC y a LaLiga para registrarte en la Plataforma, LaLiga y el GIRONA FC utilizan los servicios de un tercero proveedor (RP Solutions, Inc.) que implica la transferencia internacional a los Estados Unidos, en este caso de la dirección de correo electrónico facilitada. País donde no se garantiza un nivel equivalente de protección al del Espacio Económico Europeo. Por este motivo, LaLiga, en su propio nombre y en representación del GIRONA FC, ha firmado cláusulas contractuales tipo adoptadas por la Comisión Europea con dichos proveedores de servicio en virtud de lo establecido en el art. 46.2 c) del Reglamento General de Protección de Datos, incluyendo garantías y obligaciones adicionales dirigidas a estos proveedores para mayor seguridad y transparencia posible. El contenido de las cláusulas contractuales tipo se encuentra a tu disposición bajo solicitud a través de lopd@laliga.es.

La base legal para la finalidad mencionada anteriormente es que el tratamiento es necesario para la ejecución de los servicios solicitados regulados a través de los términos legales de la Plataforma en virtud de lo establecido en el art. 6.1 b) del Reglamento General de Protección de Datos. Los datos necesarios e imprescindibles para la prestación de estos servicios dentro de la Plataforma son el correo electrónico, el idioma y los identificadores de usuario. Si no facilitas dichos datos no podrás acceder a la Plataforma para registrarte y disfrutar de los servicios.

Por parte del GIRONA FC como responsable del tratamiento independiente:

Recopilamos tus datos personales de diversas formas y para varios fines, cuando:

Se crea o registra una cuenta de socio, abonado o cliente de nuestras tiendas o interacciona con nuestros Servicios. Esta recopilación la realizamos cuando usted se registra con nosotros, busca nuestros productos en línea y realiza compras (incluido el proceso del pago), o cuando nos solicita productos de merchandising (“Servicios”).

Usamos estos datos para crear su cuenta, permitirle interactuar con nuestros Servicios y prestar los servicios en sentido general, incluido desarrollar y mejorar nuestros Servicios y su experiencia. También usamos estos datos para fines internos relacionados con determinadas tareas de investigación, análisis, innovación, pruebas, supervisión, comunicación con los clientes, gestión de riesgos y tareas administrativas.

Nos concede permiso para recopilar Datos de ubicación. Esta recopilación de Datos de ubicación exactos es parte de la funcionalidad de nuestros Servicios, por ejemplo, para proporcionar ofertas o anuncios geolocalizados y para realizar análisis con el fin de mejorar los Servicios y la realizamos de varias formas, entre otras: i) A través de un operador inalámbrico, ii) Según la ubicación del punto de acceso WiFi, iii) A través de balizas Bluetooth o un dispositivo conectado, iv) Directamente desde el dispositivo en el que usa los Servicios. No recopilaremos ningún Dato de ubicación exacta, a menos que haya autorizado su recopilación o los introduzca manualmente.

Esta recopilación de Datos de ubicación exactos es parte de la funcionalidad de nuestros Servicios, por ejemplo, para proporcionar ofertas o anuncios geolocalizados y para realizar análisis con el fin de mejorar los Servicios y la realizamos de varias formas, entre otras: A través de un operador inalámbrico, Según la ubicación del punto de acceso WiFi, A través de balizas Bluetooth o un dispositivo conectado, Directamente desde el dispositivo en el que usa los Servicios. No recopilaremos ningún Dato de ubicación exacta, a menos que haya autorizado su recopilación o los introduzca manualmente. Se comunica con nosotros o se suscribe para recibir para materiales promocionales, ofertas o anuncios relacionados con nuestra actividad. Esta recopilación la realizamos cuando usted se comunica con nosotros o se suscribe para recibir materiales promocionales o información a través del correo electrónico, notificaciones push o mensajes de texto, incluido el correo electrónico, el número de móvil, etc. Podemos enviarle comunicaciones con información, descuentos y promociones del Girona FC (entradas, merchandising, productos digitales, etc...).

Esta recopilación la realizamos cuando usted se comunica con nosotros o se suscribe para recibir materiales promocionales o información a través del correo electrónico, notificaciones push o mensajes de texto, incluido el correo electrónico, el número de móvil, etc. Podemos enviarle comunicaciones con información, descuentos y promociones del Girona FC (entradas, merchandising, productos digitales, etc...). Para comunicarnos con usted en relación con los Servicios o productos de Girona FC que ha comprado o usa; para proporcionarle mensajes promocionales y publicidad personalizada; informarle de otros productos; concursos, sorteos y otras promociones ("Promociones"); Servicios que creamos pueden interesarle; y para otros fines de comercialización. Puede administrar sus preferencias de comunicación registrándose o iniciando sesión en su cuenta.

Tenga en cuenta que independientemente de sus configuraciones de correo electrónico, podemos enviarle notificaciones relativas a nuestros Servicios, como la revisión de nuestros Términos o esta Política de privacidad u otra comunicación formal relacionada con productos o Servicios que ha comprado o utiliza.

Podemos usar sus Datos personales para responder a sus solicitudes de servicio al cliente, abonado y socio, información de productos, consultas y reclamaciones o cualquiera otra comunicación que inicie.

Cuando agregamos o centralizamos los datos. Agregamos y centralizamos Datos personales para fines de análisis e innovación, así como para mejorar los servicios que prestamos a nuestros clientes y usuarios.

Agregamos y centralizamos Datos personales para fines de análisis e innovación, así como para mejorar los servicios que prestamos a nuestros clientes y usuarios. Cuando accede a servicios y productos de terceros. Desde nuestros Servicios podemos permitir que se registre y pague por servicios y productos de terceros o que interactúe con otro sitio web, aplicación móvil o ubicación en Internet (en conjunto "Sitios de terceros"), y podemos recopilar Datos personales que comparta con Sitios de terceros a través de nuestros Servicios. Cuando lo hagamos, le informaremos de todos los detalles del uso que daremos a sus Datos personales.

Desde nuestros Servicios podemos permitir que se registre y pague por servicios y productos de terceros o que interactúe con otro sitio web, aplicación móvil o ubicación en Internet (en conjunto "Sitios de terceros"), y podemos recopilar Datos personales que comparta con Sitios de terceros a través de nuestros Servicios. Cuando lo hagamos, le informaremos de todos los detalles del uso que daremos a sus Datos personales. Cuando recopilamos datos de terceros o de fuentes dispersas públicamente . Podemos obtener determinados datos sobre usted de otras fuentes que utilizaremos para prestar y mejorar los servicios y para fines de comercialización y publicidad. Podemos combinar sus Datos personales, con información que obtenemos de nuestros Servicios, otros usuarios o terceros para mejorar su experiencia y perfeccionar la calidad global de nuestros Servicios, por ejemplo, para proporcionarle un punto único de acceso a nuestros Servicios o desarrollar un panel de cuenta que le permita comprender cómo acceder y controlar todos los Servicios que usa desde una sola página.

. Podemos obtener determinados datos sobre usted de otras fuentes que utilizaremos para prestar y mejorar los servicios y para fines de comercialización y publicidad. Podemos combinar sus Datos personales, con información que obtenemos de nuestros Servicios, otros usuarios o terceros para mejorar su experiencia y perfeccionar la calidad global de nuestros Servicios, por ejemplo, para proporcionarle un punto único de acceso a nuestros Servicios o desarrollar un panel de cuenta que le permita comprender cómo acceder y controlar todos los Servicios que usa desde una sola página. Cuando empleamos o recopilamos cookies, identificaciones de los dispositivos, datos de ubicación desde el entorno y otras tecnologías de seguimiento . Podemos recopilar ciertos Datos personales con ayuda de cookies y otras tecnologías, como balizas web, identificaciones de dispositivos, identificaciones de publicidad, geolocalización, almacenamiento local HTML5, cookies de Flash y direcciones IP. Concretamente, usamos cookies de navegador para distintos fines, como cookies estrictamente necesarias para la funcionalidad y cookies que se usan a efectos de personalización, rendimiento o análisis y publicidad. Nuestra sección Uso de identificación de dispositivos y cookies contiene más información y opciones para controlar o descartar el uso o la recopilación de determinados datos.

. Podemos recopilar ciertos Datos personales con ayuda de cookies y otras tecnologías, como balizas web, identificaciones de dispositivos, identificaciones de publicidad, geolocalización, almacenamiento local HTML5, cookies de Flash y direcciones IP. Concretamente, usamos cookies de navegador para distintos fines, como cookies estrictamente necesarias para la funcionalidad y cookies que se usan a efectos de personalización, rendimiento o análisis y publicidad. Nuestra sección Uso de identificación de dispositivos y cookies contiene más información y opciones para controlar o descartar el uso o la recopilación de determinados datos. Cuando hacemos un seguimiento de los usuarios en la tienda. En nuestras tiendas y establecimientos administrados o propiedad de Girona FC, usamos videocámaras, así como sensores y cámaras WiFi para fines de análisis en las tiendas. En concreto, estas tecnologías se usan para determinar el número de visitantes, patrones de tráfico dentro de las tiendas e interés por los artículos expuestos. Los datos de las imágenes de vídeo no se almacenan permanentemente. Aunque podemos recurrir a un proveedor externo para prestar estos servicios, los datos WiFi y las imágenes recopiladas en las tiendas no se compartirán con terceros para sus propios fines y no se usarán para identificarle personalmente salvo para cuestiones relativas a la prevención del fraude y las pérdidas, y para evitar o investigar supuestos de actividad delictiva o criminal conforme lo permita la ley, así como videovigilancia en las instalaciones deportivas del GIRONA FC y demás instalaciones del GIRONA FC.

Ud. Tiene el derecho a acceder a sus datos personales y, en cualquier momento, puede ejercitar sus derechos, enviándonos un email a protecciondatos@gironafc.cat indicando su nombre, apellidos y acompañando fotocopia de su documento nacional de identidad, pasaporte o documento válido oficial identificativo.

Por parte de LaLiga como responsable del tratamiento independiente:

Reportes internos: En el caso de que te registres en la Plataforma, LaLiga tratará de forma agregada los datos personales que has facilitado a través del registro (en este caso, país) o social login (en su caso, cumpleaños, género, me gusta de la página y ciudad actual), así como los datos de uso de la Plataforma (ID de usuario, ID de dispositivo, modelo de dispositivo, sistema operativo y telemetría, por ejemplo, hacer clic en un contenido determinado o el tiempo que permanezcas en el activo) y las interacciones con las comunicaciones que recibas (por ejemplo, hacer clic en el contenido de una comunicación) para la elaboración de métricas y estadísticas relevantes que permitan a LaLiga analizar el impacto de sus campañas, así como el interés que las mismas han suscitado entre los interesados en función de los datos analizados. En particular, LaLiga llevará a cabo segmentaciones agregadas en función de los datos mencionados anteriormente, dentro de las cuales se encuentran: Segmentaciones en función del país . (por ej. 20 usuarios de España han participado en el Sorteo).

En el caso de que te registres en la Plataforma, LaLiga tratará de forma agregada los datos personales que has facilitado a través del registro (en este caso, país) o social login (en su caso, cumpleaños, género, me gusta de la página y ciudad actual), así como los datos de uso de la Plataforma (ID de usuario, ID de dispositivo, modelo de dispositivo, sistema operativo y telemetría, por ejemplo, hacer clic en un contenido determinado o el tiempo que permanezcas en el activo) y las interacciones con las comunicaciones que recibas (por ejemplo, hacer clic en el contenido de una comunicación) para la elaboración de métricas y estadísticas relevantes que permitan a LaLiga analizar el impacto de sus campañas, así como el interés que las mismas han suscitado entre los interesados en función de los datos analizados. En particular, LaLiga llevará a cabo segmentaciones agregadas en función de los datos mencionados anteriormente, dentro de las cuales se encuentran:

La base legal para la finalidad anteriormente mencionada es que el tratamiento es necesario para la satisfacción del interés legítimo de LaLiga en virtud de lo establecido en el art. 6.1 f) del Reglamento General de Protección de Datos, consistente en extraer aprendizajes de la información facilitada y obtenida de los usuarios que le permita mejorar la Plataforma y optimizar las campañas de comunicación que realiza en base al interés que estas generan entre las diferentes agrupaciones de usuarios. Antes de ello, os informamos de que LaLiga ha llevado a cabo un análisis de proporcionalidad entre su interés legítimo y los derechos y libertades de sus usuarios. Puedes solicitar las conclusiones de este análisis a través de lopd@laliga.es.

Tienes derecho a oponerte a la finalidad mencionada en cualquier momento conforme al procedimiento descrito en el apartado “¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales?”.

Seguridad y control de calidad de los activos: En el caso de que te registres en la Plataforma, LaLiga tratará los datos de uso de la Plataforma (ID de usuario, ID de dispositivo, modelo de dispositivo, sistema operativo y telemetría, por ejemplo, las acciones de usuario que se realicen dentro de la Plataforma), para la detección de errores y problemas de la Plataforma, así como la optimización de los servicios que se prestan a través de esta.

La base legal para la finalidad anteriormente mencionada es que el tratamiento es necesario para la satisfacción del interés legítimo de LaLiga en virtud de lo establecido en el art. 6.1 f) del Reglamento General de Protección de Datos, consistente en ofrecer una Plataforma con la mayor calidad posible y la mejor experiencia de sus usuarios. Antes de ello, os informamos de que LaLiga ha llevado a cabo un análisis de proporcionalidad entre su interés legítimo y los derechos y libertades de sus usuarios. Puedes solicitar las conclusiones de este análisis a través de lopd@laliga.es.

Tienes derecho a oponerte a la finalidad mencionada en cualquier momento conforme al procedimiento descrito en el apartado “¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales?”.

Finalidades adicionales

A continuación, se indican las finalidades adicionales para las que el GIRONA FC y LaLiga tratarán tus datos personales:

Por parte del GIRONA FC como responsable del tratamiento independiente:

Cuando interactúa con nuestras comunidades en línea o publicidad . Esta recopilación la realizamos cuando usted participa en nuestras comunidades en línea. Esto incluye cuando hace clic en publicidades, interactúa con nuestras páginas de redes sociales, presenta contenido, deja reseñas o introduce información en campos de comentario, blogs, paneles de mensaje, eventos y otros foros de comunidad patrocinados por Girona FC o asociados a Girona FC. Tenga en cuenta que los foros de nuestra comunidad son públicos, de modo que recomendamos que sea cauteloso al decidir qué información y contenido desea revelar.

. Esta recopilación la realizamos cuando usted participa en nuestras comunidades en línea. Esto incluye cuando hace clic en publicidades, interactúa con nuestras páginas de redes sociales, presenta contenido, deja reseñas o introduce información en campos de comentario, blogs, paneles de mensaje, eventos y otros foros de comunidad patrocinados por Girona FC o asociados a Girona FC. Tenga en cuenta que los foros de nuestra comunidad son públicos, de modo que recomendamos que sea cauteloso al decidir qué información y contenido desea revelar. Cuando nos pide que personalicemos prendas, productos o Servicios. Usamos las fotos, vídeos u otros datos que nos proporciona para personalizar prendas, productos o Servicios.

Usamos las fotos, vídeos u otros datos que nos proporciona para personalizar prendas, productos o Servicios. Cuando participa en actividades especiales, ofertas o programas. Esta recopilación la realizamos cuando usted participa en Promociones, encuestas, o iniciativas o actividades de investigación, entre otros, para fines de análisis comercial y para fines de estudios de investigación ("Investigación"). Aquí se incluyen Datos personales como el nombre, el domicilio, el correo electrónico, el número de teléfono y la edad, así como otra información que pueda ser apropiada para participar. Si gana una Promoción, también puede que necesitemos recopilar determinada información fiscal, renuncias y exenciones, según el premio del que se trate.

También podemos realizar encuestas en las que se le pida responder a preguntas acerca de sus preferencias o nuestros productos y Servicios ofrecidos. Las promociones o las encuestas pueden ser administradas por un proveedor de servicios de Girona FC u organizadas con uno de nuestros socios comerciales. En esos casos, los Datos personales pueden ser recopilados directamente por Girona FC, el proveedor de servicios o el socio comercial, o compartirse con los mismos, incluido para fines de comercialización. Cada Promoción o encuesta que trate sus Datos personales de un modo que difiera con esta Política de privacidad indicará la política de privacidad que rige la recopilación de información correspondiente con relación a dicha Promoción o encuesta

Cuando tenemos tu consentimiento para enviarte información, descuentos y promociones de terceros en relación con beneficios y ventajas del carnet de socio (patrocinadores, partners, proveedores, etc…). Para esta finalidad, GIRONA FC tratará únicamente la dirección de correo electrónico y en su caso, el teléfono que nos hayas facilitado en el formulario de registro.

para enviarte información, descuentos y promociones de terceros Para esta finalidad, GIRONA FC tratará únicamente la dirección de correo electrónico y en su caso, el teléfono que nos hayas facilitado en el formulario de registro. Cuando tenemos tu consentimiento para enviarte la newsletter del Girona FC, personalizada tomando en cuenta tus preferencias de acuerdo a los datos que hemos recopilado. Para esta finalidad, GIRONA FC tratará únicamente la dirección de correo electrónico y en su caso, el teléfono que nos hayas facilitado en el formulario de registro.

tomando en cuenta tus preferencias de acuerdo a los datos que hemos recopilado. Para esta finalidad, GIRONA FC tratará únicamente la dirección de correo electrónico y en su caso, el teléfono que nos hayas facilitado en el formulario de registro. Comunicaciones comerciales del GIRONA FC: Para que el GIRONA FC pueda enviarte comunicaciones comerciales a través del correo electrónico o SMS, whatsapp u otros canales de mensajes instantáneos sobre sus actividades (campañas, shows o eventos en directo), productos (aplicaciones, Plataformas web y juegos), concursos, ofertas, sorteos y/o promociones propias del GIRONA FC, o de concursos, ofertas, sorteos y/o promociones llevadas a cabo por el GIRONA FC en colaboración con sus patrocinadores oficiales.

Para esta finalidad, el GIRONA FC tratará únicamente la dirección de correo electrónico y en su caso, el teléfono que nos hayas facilitado en el formulario de registro.

Asimismo, te informamos que, para enviarte las comunicaciones comerciales a través de correo electrónico o SMS, el GIRONA FC utiliza un servicio de un tercero proveedor (salesforce.com EMEA Limited) que implica la transferencia internacional de la dirección de correo electrónico y/o teléfono que nos hayas facilitado a los Estados Unidos, país donde no se garantiza un nivel equivalente de protección al del Espacio Económico Europeo. Por este motivo, LaLiga, actuando en nombre y representación del GIRONA FC, ha firmado cláusulas contractuales tipo adoptadas por la Comisión Europea con dichos proveedores en virtud de lo establecido en el art. 46.2 c) del Reglamento General de Protección de Datos, incluyendo garantías y obligaciones adicionales dirigidas a estos proveedores para mayor seguridad y transparencia posible. El contenido de las cláusulas contractuales tipo se encuentra a tu disposición bajo solicitud a través de protecciondatos@gironafc.cat

La base legal para el tratamiento de tus datos para la finalidad anteriormente mencionada es el consentimiento que nos has otorgado para el tratamiento de tus datos para las finalidades específicas seleccionadas en virtud de lo establecido en el art. 6.1 a) del Reglamento General de Protección de Datos. Tus datos personales serán mantenidos para esta finalidad hasta que no revoques el consentimiento otorgado.

Tienes derecho a retirar tu consentimiento en cualquier momento conforme al procedimiento descrito en el apartado “¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales?”, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento de forma previa a su retirada.

Elaboración de perfiles sencillos: Para que el GIRONA FC pueda enviarte comunicaciones comerciales segmentadas a través de correo electrónico, SMS, whatsapp u otros canales de mensajes instantáneos, sobre el contenido mencionado en la finalidad “Comunicaciones comerciales GIRONA FC” (por ejemplo, te enviaremos comunicaciones comerciales sobre productos que pueden interesarte en función de la edad o la provincia de residencia que hayas facilitado en tu perfil).

La información mencionada anteriormente estará dirigida a segmentos sencillos (agrupaciones de usuarios que se realizan en función de la información facilitada por estos en su perfil) que el GIRONA FC puede elaborar teniendo en cuenta lo siguiente:

Escaso nivel de detalle del perfil. El GIRONA FC podría crear segmentos sencillos como, por ejemplo, segmentos sobre mujeres mayores de 25 años. Perfil poco exhaustivo. Para realizar los segmentos, el GIRONA FC únicamente tratará los datos personales que hayas facilitado en la presente Plataforma o en cualquiera de los activos de LaLiga Ecosistema. En particular, el GIRONA FC utilizará los siguientes datos personales: País de residencia. Región o provincia. Edad. Género. Ciudad de residencia. Idioma. Código postal. Consecuencias positivas para el usuario. El GIRONA FC podrá enviarte comunicaciones comerciales que más se ajusten al perfil que hayas declarado, evitando comunicaciones comerciales indeseadas o sobre contenidos poco interesantes.



La base legal para la finalidad anteriormente mencionada es que el tratamiento es necesario para la satisfacción del interés legítimo del GIRONA FC en virtud de lo establecido en el art. 6.1 f) del Reglamento General de Protección de Datos, consistente en aprovechar de manera eficaz los datos personales que ha facilitado el usuario para lograr un mayor interés y retorno de las comunicaciones enviadas. Antes de ello, os informamos de que el GIRONA FC ha llevado a cabo un análisis de proporcionalidad entre su interés legítimo y los derechos y libertades de sus usuarios, cuyas conclusiones puedes solicitar a través de protecciondatos@gironafc.cat

Tienes derecho a oponerte a la finalidad mencionada en cualquier momento conforme al procedimiento descrito en el apartado “¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales?”.

En ningún caso, la elaboración de perfiles realizada por el GIRONA FC producirá efectos jurídicos o te afectará significativamente de modo similar.

Elaboración de perfiles exhaustivos: El GIRONA FC elaborará un perfil exhaustivo de ti para que pueda ofrecerte experiencias, información y productos personalizados a través del envío de comunicaciones comerciales personalizadas mediante correo electrónico, SMS u otros canales de mensajería instantánea (siempre que hayas otorgado el consentimiento para la finalidad “Comunicaciones comerciales GIRONA FC”) o mostrarte banners con publicidad personalizada en webs, aplicaciones o redes sociales sobre los productos y servicios del GIRONA FC (por ejemplo, si identificamos que eres seguidor de un jugador concreto, te ofreceremos incentivos personalizados, como una camiseta de tu jugador favorito).

De este modo, la información mencionada anteriormente estará dirigida a los segmentos (agrupaciones de usuarios que se realizan en función de la información que se obtenga de ellos o del uso que realices de la Plataforma) que podemos elaborar en base a las siguientes fuentes de datos:

La información que nos facilites durante el registro (en este caso, Fecha de nacimiento, sexo, país, provincia y ciudad); Las interacciones con las comunicaciones o notificaciones que recibas (por ejemplo, hacer clic en el contenido de una comunicación); Datos inferidos como consecuencia del uso y actividad en la Plataforma (ID de dispositivo, ID de usuario registrado, modelo de dispositivo, sistema operativo y telemetría, por ejemplo, hacer clic en un contenido determinado o el tiempo que permanezcas en el activo);



Además, el GIRONA FC generará dichos segmentos teniendo en cuenta las siguientes técnicas de perfilado:

Medición del rendimiento individual de las campañas: El GIRONA FC utilizará la información relativa a las tasas de apertura, tasas de clics media, rebotes de mails o las tasas de cancelación de las suscripciones para medir el rendimiento de la campaña a nivel individual y como consecuencia, realizar segmentaciones en función de la información inferida sobre ti y el resto de información declarada (por ejemplo, si eres un usuario muy activo en determinadas comunicaciones podremos enviarte comunicaciones del mismo tipo con más frecuencia). Optimización de campañas: te excluiremos de aquellas campañas publicitarias sobre sorteos en los que hayas participado, sobre aplicaciones en las que te hayas registrado o descargado, sobre productos que hayas comprado o sobre servicios que hayas adquirido previamente (por ejemplo, evitaremos ofrecerte una app del GIRONA FC si sabemos que la has descargado previamente) Usuarios afines a tus gustos y preferencias: gracias al perfil que realice el GIRONA FC sobre ti, podemos enviarte contenido personalizado teniendo en cuenta otros perfiles parecidos al tuyo (por ejemplo, si identificamos que a otros usuarios similares a ti les gustan los eSports te mostraremos publicidad relacionada con los eSports).



La base legal para el tratamiento de tus datos para las finalidades anteriormente mencionadas es el consentimiento que nos has otorgado para el tratamiento de tus datos para las finalidades específicas seleccionadas en virtud de lo establecido en el art. 6.1 a) del Reglamento General de Protección de Datos. Tus datos personales serán mantenidos para estas finalidades hasta que no revoques el consentimiento otorgado.

Tienes derecho a retirar tu consentimiento en cualquier momento conforme al procedimiento descrito en el apartado “¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales?”, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento de forma previa a su retirada.

En ningún caso, la elaboración de perfiles realizada por el GIRONA FC producirá efectos jurídicos o te afectará significativamente de modo similar.

Por parte de LaLiga en el caso de que te registres en la Plataforma y como responsable del tratamiento independiente:

Comunicaciones comerciales LaLiga: Para que LaLiga pueda enviarte comunicaciones comerciales a través del correo electrónico o SMS u otros canales de mensajes instantáneos sobre sus actividades (las competiciones que organiza, campañas, public viewings, shows o eventos en directo), productos (aplicaciones, Plataformas web y juegos desarrollados por LaLiga), servicios, concursos, ofertas, sorteos y/o promociones propias de LaLiga, o concursos, ofertas, sorteos y/o promociones llevadas a cabo por LaLiga sobre productos y servicios promocionados conjuntamente por esta con sus patrocinadores oficiales, los cuales puedes consultar aquí, federaciones nacionales o cadenas de televisión nacionales e internacionales. Para esta finalidad, LaLiga tratará únicamente la dirección de correo electrónico o el teléfono.

Asimismo, te informamos que, para enviarte las comunicaciones comerciales a través de correo electrónico o SMS, LaLiga utiliza un servicio de un tercero proveedor (salesforce.com EMEA Limited) que implica la transferencia internacional de la dirección de correo electrónico que nos hayas facilitado a los Estados Unidos, país donde no se garantiza un nivel equivalente de protección al del Espacio Económico Europeo. Por este motivo, desde LaLiga se han firmado cláusulas contractuales tipo adoptadas por la Comisión Europea con dichos proveedores en virtud de lo establecido en el art. 46.2 c) del Reglamento General de Protección de Datos, incluyendo garantías y obligaciones adicionales dirigidas a estos proveedores para mayor seguridad y transparencia posible. El contenido de las cláusulas contractuales tipo se encuentra a tu disposición bajo solicitud a través de lopd@laliga.es

La base legal para el tratamiento de tus datos para la finalidad anteriormente mencionada es el consentimiento que nos has otorgado para el tratamiento de tus datos para las finalidades específicas seleccionadas en virtud de lo establecido en el art. 6.1 a) del Reglamento General de Protección de Datos. Tus datos personales serán mantenidos para esta finalidad hasta que no revoques el consentimiento otorgado.

Tienes derecho a retirar tu consentimiento en cualquier momento conforme al procedimiento descrito en el apartado “¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales?”, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento de forma previa a su retirada.

Elaboración de perfiles sencillos: Para que LaLiga pueda enviarte comunicaciones comerciales segmentadas a través de correo electrónico, SMS u otros canales de mensajes instantáneos, sobre los productos y servicios de LaLiga (por ejemplo, te enviaremos comunicaciones comerciales sobre productos que pueden interesarte en función de la edad o la provincia de residencia que hayas facilitado en tu perfil).

La información mencionada anteriormente estará dirigida a segmentos sencillos (agrupaciones de usuarios que se realizan en función de la información facilitada por estos en su perfil) que LaLiga puede elaborar teniendo en cuenta lo siguiente:

Escaso nivel de detalle del perfil. LaLiga podría crear segmentos sencillos como, por ejemplo, segmentos sobre mujeres mayores de 25 años. Perfil poco exhaustivo. Para realizar los segmentos, LaLiga únicamente tratará los datos personales que hayas facilitado en la presente Plataforma o en cualquiera de los activos de LaLiga Ecosistema.



En particular, LaLiga utilizará los siguientes datos personales:

País de residencia. Región o provincia. Género. Ciudad de residencia. Código postal. Equipo favorito. Deporte favorito.



Consecuencias positivas para el usuario.

LaLiga podrá enviarte comunicaciones comerciales que más se ajusten al perfil que hayas declarado, evitando comunicaciones comerciales indeseadas o sobre contenidos poco interesantes.

La base legal para la finalidad anteriormente mencionada es que el tratamiento es necesario para la satisfacción del interés legítimo de LaLiga en virtud de lo establecido en el art. 6.1 f) del Reglamento General de Protección de Datos, consistente en aprovechar de manera eficaz los datos personales que ha facilitado el usuario para lograr un mayor interés y retorno de las comunicaciones enviadas. Antes de ello, os informamos de que LaLiga ha llevado a cabo un análisis de proporcionalidad entre su interés legítimo y los derechos y libertades de sus usuarios, cuyas conclusiones puedes solicitar a través de lopd@laliga.es.

Tienes derecho a oponerte a la finalidad mencionada en cualquier momento conforme al procedimiento descrito en el apartado “¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales?”.

En ningún caso, la elaboración de perfiles realizada por LaLiga producirá efectos jurídicos o te afectará significativamente de modo similar.

Elaboración de perfiles exhaustivos: LaLiga elaborará un perfil exhaustivo de ti para que pueda ofrecerte publicidad, información, servicios y productos personalizados a través del envío de comunicaciones comerciales personalizadas mediante correo electrónico, SMS, u otros canales de mensajería instantánea, enviarte notificaciones push o in-app personalizadas (siempre que hayas otorgado el consentimiento para la finalidad “Comunicaciones comerciales LaLiga”) o mostrarte banners con publicidad personalizada en webs, aplicaciones o redes sociales sobre los productos y servicios de LaLiga (por ejemplo, si identificamos que eres seguidor de un club concreto, te ofreceremos incentivos personalizados, como una camiseta de tu equipo favorito).

De este modo, la información mencionada anteriormente estará dirigida a los segmentos (agrupaciones de usuarios que se realizan en función de la información que se obtenga de ellos o del uso que realices de la Plataforma o de otros activos de LaLiga Ecosistema) que podemos elaborar en base a las siguientes fuentes de datos:

La información que nos facilites durante el registro (en este caso, país de residencia); El social login (en este caso, nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, cumpleaños, género, ciudad y provincia en la que residas, las categorías de intereses, así como aquellos valores inferidos -engagement, social, promotion y fan value- obtenidos de las publicaciones en tu biografía de Facebook y los me gusta en la página); Las interacciones con las comunicaciones o notificaciones que recibas (por ejemplo, hacer clic en el contenido de una comunicación); Datos inferidos como consecuencia del uso y actividad en la Plataforma (ID de dispositivo, ID de usuario registrado, modelo de dispositivo, sistema operativo y telemetría, por ejemplo, hacer clic en un contenido determinado o el tiempo que permanezcas en el activo o en las encuestas que realices sobre LaLiga o la competición).



Además, LaLiga generará dichos segmentos teniendo en cuenta las siguientes técnicas de perfilado:

Medición del rendimiento individual de las campañas: LaLiga utilizará la información relativa a las tasas de apertura, tasas de clics media, rebotes de mails o las tasas de cancelación de las suscripciones para medir el rendimiento de la campaña a nivel individual y como consecuencia, realizar segmentaciones en función de la información inferida sobre ti y el resto de información declarada (por ejemplo, si eres un usuario muy activo en determinadas comunicaciones podremos enviarte comunicaciones del mismo tipo con más frecuencia). Optimización de campañas: te excluiremos de aquellas campañas publicitarias sobre sorteos en los que hayas participado, sobre aplicaciones en las que te hayas registrado o descargado, sobre productos que hayas comprado o sobre servicios que hayas adquirido previamente (por ejemplo, evitaremos ofrecerte una app de LaLiga si sabemos que la has descargado previamente) Usuarios afines a tus gustos y preferencias: gracias al perfil que realice LaLiga sobre ti, podemos enviarte contenido personalizado teniendo en cuenta otros perfiles parecidos al tuyo (por ejemplo, si identificamos que a otros usuarios similares a ti les gustan los eSports te mostraremos publicidad relacionada con los eSports). Valoración de usuarios: LaLiga obtendrá una variable desconocida a partir de variables conocidas proporcionadas o inferidas de ti para que pueda llevar a cabo un análisis de sus usuarios con el objetivo de identificar aquellos con más propensión a utilizar o contratar productos de LaLiga, y en su caso, ofrecerte los productos y servicios de LaLiga.



La base legal para el tratamiento de tus datos para la finalidad anteriormente mencionada es el consentimiento que nos has otorgado para el tratamiento de tus datos para las finalidades específicas seleccionadas en virtud de lo establecido en el art. 6.1 a) del Reglamento General de Protección de Datos. Tus datos personales serán mantenidos para esta finalidad hasta que no revoques el consentimiento otorgado.

Tienes derecho a retirar tu consentimiento en cualquier momento conforme al procedimiento descrito en el apartado “¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales?”, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento de forma previa a su retirada.

En ningún caso, la elaboración de perfiles realizada por LaLiga producirá efectos jurídicos o te afectará significativamente de modo similar.

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos personales?

Los datos personales que tratamos se conservarán mientras que persistan las finalidades que motivaron su recogida y/o no revoques los consentimientos que hubieras otorgado, o no ejerzas tus derechos de supresión, oposición o limitación del tratamiento.

En este sentido, el GIRONA FC y, en el caso de que te registres en la Plataforma, LaLiga, mantendrán tus datos personales debidamente bloqueados por el siguiente periodo de conservación con el único fin de atender las responsabilidades de cualquier índole que pudieran surgir:

Por parte del GIRONA FC y LaLiga como corresponsables del tratamiento de los datos:

Registro en la Plataforma: los datos facilitados para el registro en la Plataforma se conservarán mientras que no solicites la supresión de tus datos, persista esta finalidad y, una vez finalizada la misma, durante el plazo de prescripción de las acciones legales que se puedan derivar de la misma.

Por parte del GIRONA FC como responsable del tratamiento independiente:

Conservaremos sus datos facilitados mientras exista relación contractual con nosotros o bien mientras Ud. no ejerza ninguno de los derechos que implique que no podamos conservar sus datos. Tenga en cuenta que independientemente de sus configuraciones de correo electrónico, podemos enviarle notificaciones relativas a nuestros Servicios, como la revisión de nuestros Términos o esta Política de privacidad u otra comunicación formal relacionada con productos o Servicios que ha comprado o utiliza.

Por parte de LaLiga en el caso de que te registres en la Plataforma y como responsable del tratamiento independiente:

Reportes internos:los datos facilitados para los reportes internos se conservarán mientras que no solicites la supresión de tus datos, persista esta finalidad, no te opongas al tratamiento y, una vez cumplida esta finalidad, durante el plazo de prescripción de las acciones legales que se puedan derivar de la misma.

Seguridad y control de calidad de los activos: los datos facilitados para la seguridad y control de calidad de los activos se conservarán mientras que no solicites la supresión de tus datos, persista esta finalidad, no te opongas al tratamiento y, una vez cumplida esta finalidad, durante el plazo de prescripción de las acciones legales que se puedan derivar de la misma.

los datos facilitados para la seguridad y control de calidad de los activos se conservarán mientras que no solicites la supresión de tus datos, persista esta finalidad, no te opongas al tratamiento y, una vez cumplida esta finalidad, durante el plazo de prescripción de las acciones legales que se puedan derivar de la misma. Comunicaciones comerciales LaLiga: los datos facilitados para las comunicaciones comerciales realizadas por LaLiga se conservarán mientras que no solicites la supresión de tus datos, persista esta finalidad, no revoques el consentimiento otorgado o limites el tratamiento y, una vez cumplida esta finalidad, durante el plazo de prescripción de las acciones legales que se puedan derivar de la misma.

Elaboración de perfiles sencillos por parte de LaLiga: los datos facilitados para la elaboración de perfiles sencillos se conservarán mientras que no solicites la supresión de tus datos, persista esta finalidad, no te opongas al tratamiento y, una vez cumplida esta finalidad, durante el plazo de prescripción de las acciones legales que se puedan derivar de la misma.

Elaboración de perfiles exhaustivos por parte de LaLiga: los datos facilitados para la elaboración de perfiles exhaustivos se conservarán mientras que no solicites la supresión de tus datos, persista esta finalidad, no revoques el consentimiento otorgado o limites el tratamiento y, una vez cumplida esta finalidad, durante el plazo de prescripción de las acciones legales que se puedan derivar de la misma.

Dichos datos personales serán suprimidos cuando prescriban los plazos indicados.

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales?

Tus datos personales podrán ser comunicados a otras personas o empresas para ser utilizados para sus propios fines siempre que nos des tu consentimiento al marcar la casilla habilitada o con motivo del servicio que solicites. En este sentido, te informamos que tus datos personales serán comunicados a terceros tal y como se explica en el apartado “¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?”.

En concreto:

Por parte del GIRONA FC como responsable del tratamiento independiente:

El Girona FC no cederá bajo ningún concepto sus datos a terceras empresas, sin su consentimiento expreso, con excepción de que la cesión esté amparada en una obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de una relación con un encargado de tratamiento con el que se habrá firmado previamente, un contrato legítimo y adecuado de datos personales, así como el deber de confidencialidad.

A tal efecto, el Girona FC informa que podrá ceder sus datos a terceros (ya sea patrocinadores, partners, proveedores, etc…) en caso de que el GIRONA FC tenga su consentimiento expreso a través de los checkboxes correspondientes.

No obstante lo anterior, el Girona FC informa al usuario que el responsable de las cesiones dentro de LaLiga Ecosistema es LaLiga por lo que cualquier consulta sobre la cesión de este consentimiento podrá realizarlo enviando un correo electrónico a lopd@laliga.es

Por parte de LaLiga en el caso de que te registres en la Plataforma y como responsable del tratamiento independiente:

LaLiga, en el caso de que te registres, comunicará los datos personales, declarados o inferidos (identificados en el apartado ¿De dónde obtenemos tus datos personales?) en la Plataforma, a los clubes de fútbol afiliados que formen parte de LaLiga Ecosistema con la finalidad de permitirte el acceso a sus activos y contar con un mismo perfil en todo el ecosistema. Todo esto será posible siempre que seas usuario registrado de alguno de los activos responsabilidad de dichos clubes, de acuerdo con las políticas de privacidad de los activos de cada club y en función de los consentimientos que hayas otorgado a estos.

La base legal que legitima esta comunicación de datos personales es que el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte en virtud de lo establecido en el art. 6.1 b) del Reglamento General de Protección de Datos, en particular, la ejecución de los servicios ofrecidos a los usuarios en LaLiga Ecosistema a través del Single Sign-On de LaLiga, los cuales se encuentran regulados en las condiciones de uso de la Plataforma, y en las condiciones del resto de activos que forman parte de dicho ecosistema. Para conocer más sobre LaLiga Ecosistema y qué clubes forman parte de este, puedes acceder al siguiente enlace.

Asimismo, LaLiga podrá facilitar los datos personales y cualquier otra información del usuario cuando le sea requerida por las autoridades públicas en el ejercicio de las funciones que tienen legítimamente atribuidas y conforme a las disposiciones que resulten aplicables.

Del mismo modo, algunas entidades subcontratadas por LaLiga podrían acceder a los datos personales e información como encargados o sub encargados del tratamiento para prestar a LaLiga un servicio necesario, tal y como se ha indicado en cada una de las finalidades de la sección “¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?”. Estos proveedores de servicios firman un contrato que les obliga a utilizar tu información personal únicamente para la prestación de los servicios informados en esta política.

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales?

Te informamos que, en cualquier momento, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad, no ser objeto de decisiones automatizadas y limitación del tratamiento ante el GIRONA FC, y, en el caso de que te registres en la Plataforma, LaLiga.

¿En qué consisten tus derechos como usuario?

Derecho de acceso: tienes derecho a obtener confirmación sobre si el GIRONA FC o LaLiga tratan tus datos personales, así como a acceder a los mismos.

Derecho de rectificación: podrás solicitar la modificación o rectificación de datos personales inexactos.

Derecho de supresión: podrás solicitar la supresión de tus datos personales.

Derecho de limitación del tratamiento: En determinadas circunstancias, podrás solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Derecho de oposición: podrás oponerte al tratamiento de tus datos para la finalidad que especifiques. El GIRONA FC y/o LaLiga cesarán en el tratamiento de los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas: tienes derecho a no ser objecto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que pueda producirte efectos jurídicos o te afecte significativamente de modo similar.

Derecho de portabilidad: si se permite, podrás ejercer el derecho a la portabilidad de sus datos, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento.

¿Cómo ejerzo mis derechos?

Ante el GIRONA FC:

Enviando un correo electrónico a protecciondatos@gironafc.cat

Si has dado tu consentimiento para las finalidades para las cuales se le ha solicitado, podrá revocarlo, en cualquier momento, siguiendo el procedimiento establecido en cada una de las comunicaciones comerciales que recibas, o bien a través del Centro de Suscripciones que se encuentra en tu perfil dentro de la Plataforma y enviando un correo electrónico a la dirección: protecciondatos@gironafc.cat

La revocación del consentimiento prestado no afectará a la utilización que usted pueda hacer de la Plataforma ni a la licitud del tratamiento basado en dicho consentimiento de manera previa a su retirada.

Asimismo, si considera que no ha obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos puede contactar con el delegado de protección de datos del GIRONA FC en la dirección de correo electrónico protecciondatos@gironafc.cat o presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a través de su página web www.agpd.es.

Ante LaLiga, en el caso de que te registres:

Enviando un correo electrónico a lopd@laliga.es. El ejercicio de tus derechos será totalmente gratuito.

Si al registrarte en la Plataforma, has dado tu consentimiento para las finalidades para las cuales se te ha solicitado, podrás revocarlo, en cualquier momento, bien siguiendo el procedimiento establecido en cada una de las comunicaciones que recibas, o bien a través del Centro de Suscripciones que se encuentra en tu perfil dentro de la Plataforma o, enviando un correo electrónico a la dirección: lopd@laliga.es

La revocación de los consentimientos prestados no afectará al uso que puedas hacer de la Plataforma ni a la licitud de los tratamientos basados en dichos consentimientos de manera previa a su retirada.

Por otro lado, si te has registrado en la Plataforma a través de una red social o servicio similar, puedes ejercer tu derecho a la supresión de tus datos, desactivando el servicio “LaLiga Ecosistema” dentro de los servicios conectados a tu perfil en la red social. Para más información consulta las condiciones de cada servicio:

Finalmente, si consideras que no has obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos o que el tratamiento que ha realizado LaLiga de tus datos personales no ha sido acorde con la normativa de protección de datos, puedes contactar con el Delegado de Protección de Datos de LaLiga en la dirección de correo electrónico dpo@laliga.es o presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a través de su página web www.agpd.es

¿Existe algún tipo de limitación?

El GIRONA FC y LaLiga te informan de que los usuarios de la Plataforma deberán tener, al menos, 14 años para registrarse en la misma.