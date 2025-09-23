Skip to main content

Proceso de selección de entrenadores/as

¿En qué proyectos estarías implicado? 

Estarías implicado en los diversos proyectos que desarrolla el área de Football Education Programs, encargada de organizar y coordinar experiencias futbolísticas dirigidas a jugadores/as de 5 a 18 años, tanto de la provincia como de todo el mundo. Los Campus se dividen en tres periodos: Verano, Nadal y Semana Santa. Mientras que las experiencias internacionales como los entrenamientos individuales y grupales con la metodología GFC, se desarrollan durante todo el año.

¿Qué perfil profesional de entrenador/a buscamos?

Para poder ofrecer la mejor experiencia posible a los jugadores/as, es clave poder contar con los formadores que garanticen el máximo nivel deportivo y humano.

Requisitos obligatorios

  • Ser una persona apasionada, proactiva, ambiciosa, flexible y dispuesta a aprender permanentemente.
  • Experiencia previa como a entrenador/a de fútbol en un club federado.
  • Presentar la titulación del Curso de entrenador de Futbol Nivel 1 (UEFA B) o superior.

Requisitos opcionales a valorar

  • Estar cursando o ser graduado en CAFE, Educación Primaria (mención Ed.Física), Pedagogía, Psicología y/o Sociología.
  • Ser residente a la provincia de Girona o cercanías.
  • Presentar titulación de inglés, francés y/o otros idiomas.
  • Tener experiencia internacional vinculada al fútbol o en educación deportiva.
  • Carta de recomendación de clubes o entidades deportivas de les cuales has formado parte.

¿Como presentar tu candidatura?

Forma parte del Girona FC.

Si quieres trabajar con nosotros, déjanos tus datos y envíanos tu CV a continuación. ¡Queremos conocerte!

