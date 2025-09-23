Proceso de selección de entrenadores/as

Estarías implicado en los diversos proyectos que desarrolla el área de Football Education Programs, encargada de organizar y coordinar experiencias futbolísticas dirigidas a jugadores/as de 5 a 18 años, tanto de la provincia como de todo el mundo. Los Campus se dividen en tres periodos: Verano, Nadal y Semana Santa. Mientras que las experiencias internacionales como los entrenamientos individuales y grupales con la metodología GFC, se desarrollan durante todo el año.