¡SORTEO PARA SALIR CON EL ONCE INICIAL EN EL GIRONA FC – REAL MADRID!

✨ ¡Vive una experiencia única en Montilivi!

Sorteamos 11 plazas exclusivas para que 11 socios infantiles del Girona FC puedan vivir un momento inolvidable: salir al terreno de juego con sus ídolos antes del partido Girona – Real Madrid.

👕 ¿Quién puede participar?

Todos los socios infantiles del Girona FC (nacidos entre 2013 y 2019).

🎁 ¿Cómo participar?

Solo tienes que rellenar el formulario que encontrarás a continuación y entrarás automáticamente en el sorteo (Bases legales).

📅 Fecha del partido: 30 de noviembre a las 21 h

📍 Lugar: Estadio de Montilivi

¡No dejes escapar esta oportunidad de vivir desde dentro la magia de Montilivi! ❤️🤍

¡PARTICIPA AHORA!