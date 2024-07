Estrella Damm és un orgullós patrocinador del Girona FC des del 2012. Junts han compartit moments històrics pel club, com la celebració pels carrers de la ciutat de l’ascens del Girona FC a Primera Divisió, i han donat suport a jugadors i seguidors blanc-i-vermells amb campanyes que ja formen part de la memòria dels aficionats gironins.

Any rere any, les dues entitats duen a terme accions que acosten el Club a l’afició blanc-i-vermella, tals com el premi al “Jugador Estrella” -un reconeixement que trien els aficionats amb el seu vot al millor jugador després de cada partit- i el “Partit de les Estrelles” -un concurs a través de xarxes socials que permet a seguidors del Club gaudir d’una jornada d’activitats exclusives a Montilivi-, entre d’altres.

I és que el vincle d’Estrella Damm amb l’esport es remunta als inicis de la companyia, però no és fins als anys 50 quan aquest es consolida amb la fundació del Club de Futbol Damm i els primers patrocinis en el món del ciclisme i el bàsquet. Actualment, i després de més de 140 anys d’història, la presència de Damm al món de l’esport no coneix límits, i la companyia hi continua compromesa en accions i esdeveniments tant nacionals com internacionals.