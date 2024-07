Etihad ha augmentat les seves operacions a Espanya en casi un 50% des de l'estiu passat, ja que l'any 2024 aerolínia operarà 10 vols setmanals a Madrid i Barcelona. A més, l’aerolínia introduirà vols de temporada, que operaran tres vegades per setmana a Màlaga a partir del proper mes de juny, millorant encara més els viatges i el turisme entre les regions.

Aquest patrocini representa un compromís compartit amb l'excel·lència, la comunitat i el poder de connectar persones i cultures. El Girona FC, amb la seva rica història i base de seguidors apassionats, s'alinea perfectament amb els valors d'Etihad de donar ales a l'ambició i aspirar als estàndards més alts en tots els seus objectius.

"Estem encantats de col·laborar amb el Girona FC, un club que ressona amb els nostres valors i aspiracions de marca. Aquest patrocini és una demostració de la nostra dedicació al mercat espanyol i català i una mostra del nostre objectiu d'enfortir els vincles entre els EAU i Espanya", afirma Arik De, director comercial d'Etihad Airways. "Etihad Airways espera tenir una col·laboració exitosa amb el Girona i poder acostar els nostres mons a través del futbol".

Delfí Geli, President del Girona FC, ha afegit: "Estem increïblement orgullosos de donar la benvinguda a Etihad Airways com el nostre principal patrocinador. La perspectiva global d'Etihad i el seu compromís amb l'excel·lència reflecteixen les nostres pròpies aspiracions dins i fora del camp".

La col·laboració entre Etihad Airways i el Girona FC és més que un patrocini: és un compromís mutu per fomentar l'esperit comunitari i reunir les persones, millorant l'experiència dels aficionats i proporcionant més oportunitats per participar en l'esport a nivell global.

Com a principal patrocinador, Etihad Airways tindrà una presència destacada a les equipacions de l'equip des de la propera temporada i també a l’estadi. La col·laboració també oferirà noves oportunitats emocionants per als aficionats, incloent promocions úniques i esdeveniments especials, dissenyats per celebrar aquesta unió de cultures i passions.

Amb aquesta nova associació, els viatgers d'Abu Dhabi que volin a Barcelona tindran un incentiu encara més gran per explorar les diverses regions de Catalunya. Girona, amb els pintorescos paisatges, les empreses en expansió i el ric patrimoni cultural, ofereix una infinitat d'experiències. Els visitants poden gaudir d'una gastronomia excepcional i viure diversos festivals culturals, fet que la converteix en una destinació ideal tant per a l'oci com per als negocis. A més, podran animar el Girona FC a l'Estadi Montilivi, afegint una emocionant experiència esportiva al seu viatge.