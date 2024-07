EUGENI BOU

Abonats

Vaig ser jugador dels juvenils i del 1r equip del Girona en els anys 80 i actualment estic a la directiva de la Associació de Veterans. He estat vinculat al Girona en la creació de l'equip Genuine participant dues temporades en la lliga estatal organitzada per LaLiga.

La motivació al presentar-me com a membre del Fòrum en la categoria d'abonats, és la de vetllar per què la relació i comunicació entre Club i abonats sigui el més fluida i fructífera. Ara mateix, en plena etapa de la Covid 19, hem de veure com sortirem d'aquesta situació i com afectarà als abonats en les properes temporades.

Al mateix temps, junt amb els companys, procurem treballar per què en el Club aflorin iniciatives de caire social, que s'impliqui en el dia a dia de segments desfavorits de la nostra societat i fomentar els valors del esport.