El Girona FC ha arribat a un acord de patrocini amb Experience Abu Dhabi, la marca oficial de promoció turística de l’emirat d’Abu Dhabi. Aquest acord reflecteix el compromís compartit per inspirar i connectar cultures a través de valors com la passió, l’excel·lència i la descoberta d’experiències úniques.

Amb una rica herència cultural i una oferta turística de primer nivell, Experience Abu Dhabi convida viatgers d’arreu del món a explorar una destinació vibrant, que combina modernitat i tradició. Des de meravelles arquitectòniques com la Gran Mesquita Sheikh Zayed fins a icones culturals com el Louvre Abu Dhabi, l’emirat s’ha consolidat com un dels principals referents del turisme global. L’acord amb el Girona FC ofereix una oportunitat única per acostar aquesta proposta als seguidors del futbol i fomentar els vincles entre Abu Dhabi, Catalunya i la resta del món.

Com a part de l’acord, Experience Abu Dhabi tindrà una presència destacada al frontal de l’equipació d’entrenament del primer equip durant la temporada, així com visibilitat en diversos actius del Club. Aquesta aliança reforça la dimensió internacional del Girona FC i s’emmarca en una estratègia compartida per potenciar l’esport com a motor de connexió entre persones, cultures i territoris.

A través d’aquest patrocini, Girona FC i Experience Abu Dhabi treballaran conjuntament per apropar el món del futbol a noves audiències i oferir experiències memorables tant dins com fora del camp.