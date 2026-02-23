FUNDACIÓ GIRONA FC
Què és la Fundació Girona FC?
La Fundació Girona FC és l’expressió social del Girona FC i neix amb la voluntat de posar l’esport, i especialment el futbol, al servei de les persones i de la comunitat.
A través de projectes educatius, socials i comunitaris, la Fundació promou valors, estils de vida saludables i oportunitats de creixement personal, utilitzant l’esport com una eina de transformació social i cohesió.
La seva activitat s’arrela principalment al territori de Girona, reforçant el vincle entre el club i el seu entorn més proper. Alhora, la Fundació manté una mirada oberta a col·laboracions més enllà d’aquest àmbit quan comparteixen valors, objectius i una clara voluntat d’impacte social.
D’aquesta manera, la Fundació Girona FC connecta l’ADN del club amb les necessitats reals de la societat, impulsant iniciatives amb sentit, coherència i retorn comunitari.
PROJECTES I CAMPANYES
Programes propis
La Fundació Girona FC desenvolupa programes socials a llarg termini que utilitzen el futbol i l’activitat física com a eines educatives, inclusives i comunitàries.
CREIX AMB EL GIRONA
Programa que connecta el futbol base del club amb l’equip de LaLiga Genuine i entitats socials del territori. A través d’entrenaments conjunts, trobades i accions comunitàries, es fomenta l’empatia, la inclusió i el compromís social. És un espai vivencial on els valors del club es posen en pràctica dins i fora del camp.
JOVES EN ACCIÓ
Projecte d’intervenció comunitària adreçat a joves en contextos de vulnerabilitat. Mitjançant la recuperació d’espais esportius, un programa de futbol educatiu i xerrades formatives, es crea un entorn segur i saludable on els joves poden créixer, aprendre i construir vincles positius amb la comunitat.
COR D'EQUIP
Iniciativa de compromís solidari impulsada pels jugadors del primer equip del Girona FC. A través d’aportacions econòmiques voluntàries, es dona suport a projectes socials seleccionats de manera conjunta, vinculant el rendiment esportiu amb el compromís personal i col·lectiu.
CLUB DE LECTURA
Espai cultural i participatiu que connecta esport i literatura. Fomenta la lectura entre aficionats, jugadors i tècnics mitjançant la proposta de quatre llibres anuals i trobades col·lectives. Inclou col·laboracions amb escriptors i accions en dies especials generant comunitat al voltant dels valors del club.
PROJECTES I CAMPANYES
Campanyes
CONEIX LA FUNDACIÓ
Campanya de presentació i posicionament de la Fundació Girona FC per donar a conèixer els seus valors, línies d’acció i compromís social.
LA DONA I L'ESPORT
"Juntes som més fortes" és una campanya per fomentar la participació femenina en l’esport i trencar estereotips de gènere.
ESPORT PER AL DESENVOLUPAMENT
"Creixem Junts" és una iniciativa que utilitza l’esport com a eina de desenvolupament personal i transformació social, especialment entre joves en risc d’exclusió.
PROJECTES I CAMPANYES
Aliances estratègiques
La Fundació Girona FC estableix col·laboracions amb entitats locals, nacionals i internacionals per ampliar recursos, generar sinergies i augmentar l’impacte social dels projectes. Aquestes aliances permeten compartir coneixement, arribar a nous públics i multiplicar l’efecte transformador de cada acció.
FUNDACIÓ GIRONA FC
Com puc col·laborar?
La Fundació impulsa iniciatives educatives, socials i comunitàries que necessiten la implicació de persones, entitats i organitzacions que comparteixin els nostres valors i la nostra manera d’entendre l’impacte social.
Donar suport a la Fundació Girona FC significa contribuir al desenvolupament de projectes amb retorn real per a la comunitat, reforçar el vincle entre el club i el territori i formar part d’un compromís col·lectiu amb la inclusió, la salut i els valors.
La Fundació Girona FC obre les portes a futures col·laboracions amb persones, entitats i empreses que vulguin caminar al nostre costat i sumar esforços per generar un impacte positiu i sostenible.