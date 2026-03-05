Skip to main content
Girona B
Porters
1
Sergi Puig Herrera
16
Andreev Aleksandar Metodiev
Defenses
Defensa
2
Ferran Ruiz Martí
Defensa
3
Biel Farres del Castillo
Defensa
6
Oriol Aguilera Lara
Defensa
14
Oriol Comas Feixas
Defensa
20
Guillem Badia Gutierrez
Defensa
21
Mario Gonzalez Gomez
Defensa
24
Antonio Salguero Quiñones
Defensa
25
Pol Arnau Camacho
Migcampistes
Migcampista
Ricard Artero Ruiz
Migcampista
4
Pol Trigueros Puerta
Migcampista
6
Raul Martinez Moreno
Migcampista
8
Miguel Ángel Sánchez Mantecón
Migcampista
8
Nil Calderó Soteres
Migcampista
10
Shinnosuke Katsushima
Migcampista
11
Mohammed Zine El Abidine Hamony
Migcampista
15
Lancinet Kourouma Kourouma
Migcampista
15
Papa Dame Ba
Migcampista
16
Aimar Garcia Gallego
Migcampista
17
Javier Gonzalez Diaz
Migcampista
23
Javier Sarasa Camañes
Davanters
Davanters
9
Carles Garrido Biosca
Davanters
21
Juan Fernando Arango Tortolero
Davanters
25
Pablo Arenzana Mínguez
