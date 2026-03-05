Skip to main content

Girona B

Porters
Sergi Puig Herrera
Porters
1
Sergi Puig Herrera
Andreev Aleksandar Metodiev
Porters
16
Andreev Aleksandar Metodiev
Defenses
Ferran Ruiz Martí
Defensa
2
Ferran Ruiz Martí
Biel Farres del Castillo
Defensa
3
Biel Farres del Castillo
Oriol Aguilera Lara
Defensa
6
Oriol Aguilera Lara
Oriol Comas Feixas
Defensa
14
Oriol Comas Feixas
Guillem Badia Gutierrez
Defensa
20
Guillem Badia Gutierrez
Mario Gonzalez Gomez
Defensa
21
Mario Gonzalez Gomez
Antonio Salguero Quiñones
Defensa
24
Antonio Salguero Quiñones
Pol Arnau Camacho
Defensa
25
Pol Arnau Camacho
Migcampistes
Ricard Artero Ruiz
Migcampista
Ricard Artero Ruiz
Pol Trigueros Puerta
Migcampista
4
Pol Trigueros Puerta
Raul Martinez Moreno
Migcampista
6
Raul Martinez Moreno
Miguel Ángel Sánchez Mantecón
Migcampista
8
Miguel Ángel Sánchez Mantecón
Nil Calderó Soteres
Migcampista
8
Nil Calderó Soteres
Shinnosuke Katsushima
Migcampista
10
Shinnosuke Katsushima
Mohammed Zine El Abidine Hamony
Migcampista
11
Mohammed Zine El Abidine Hamony
Lancinet Kourouma Kourouma
Migcampista
15
Lancinet Kourouma Kourouma
Papa Dame Ba
Migcampista
15
Papa Dame Ba
Aimar Garcia Gallego
Migcampista
16
Aimar Garcia Gallego
Javier Gonzalez Diaz
Migcampista
17
Javier Gonzalez Diaz
Javier Sarasa Camañes
Migcampista
23
Javier Sarasa Camañes
Davanters
Carles Garrido Biosca
Davanters
9
Carles Garrido Biosca
Juan Fernando Arango Tortolero
Davanters
21
Juan Fernando Arango Tortolero
Pablo Arenzana Mínguez
Davanters
25
Pablo Arenzana Mínguez
Skip to next section