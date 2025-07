El Girona FC i Grup Autopodium han fet oficial el seu nou acord de patrocini estratègic, que converteix el grup de concessionaris en partner oficial de mobilitat del Club per a les pròximes quatre temporades.

Aquesta col·laboració reforça la vinculació entre dues entitats referents al territori i compromeses amb la innovació i la sostenibilitat. Grup Autopodium cedirà una flota de vehicles per facilitar les operacions diàries del Girona FC, tant en l’àmbit esportiu com corporatiu. Aquests vehicles donaran servei al primer equip, al futbol base, i a les diferents àrees logístiques i comercials del Club, millorant l’eficiència i la mobilitat del dia a dia. Es tracta d’una flota de turismes de les cinc marques que representen el Grup, i de furgonetes de càrrega i passatgers.

L’acte de signatura, celebrat avui a l’Espai 1930 de l’Estadi Montilivi, ha comptat amb la presència de responsables del Club i de Grup Autopodium, així com empresaris gironins i representants del primer equip, entre els quals hi havia l’entrenador Míchel Sánchez i els jugadors Cristhian Stuani, David López i Iván Martín.

Valors compartits

En el transcurs de l’acte el president Delfí Geli ha assegurat que “és un orgull formalitzar aquest acord amb Grup Autopodium, referent del seu sector amb el que compartim tot una sèrie de valors. I crec que encara enriqueix més aquesta vinculació el fet de ser una empresa gironina, que aporta un dels valors als que em referia; el territori”.

Per la seva part, Esther Forné, Gerent de Grup Autopodium, ha exposat que “creiem en la força de l’esport com a motor d’il·lusió i orgull col·lectiu, i per això és un honor per a nosaltres donar suport a un Club que representa la ciutat i la província amb tanta energia i passió. Estem convençuts que junts podem sumar molt, i que aquesta col·laboració de patrocini ens permetrà viure molts moments per recordar”.

Sobre Grup Autopodium

Grup Autopodium és el concessionari oficial de referència a la província de Girona, amb representació de les marques Audi, Volkswagen Turismes, Volkswagen Comercials, SEAT, CUPRA i Škoda. El Grup compta amb una àmplia xarxa d’instal·lacions distribuïdes a la província, a Girona, Figueres, Lloret de Mar, Olot, Mont-ras i Sant Feliu de Guíxols, oferint un servei integral de venda i postvenda.

Amb una trajectòria de gairebé cent anys en el sector de l’automoció, Grup Autopodium és una empresa familiar, amb la tercera generació al capdavant, que ha crescut mantenint els valors de proximitat, compromís i servei al client.