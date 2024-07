El 6 de novembre de 2010 es va estrenar el nou himne del Girona FC, compost per Josep Thió, component de Sopa de Cabra i interpretat per "The Gruixut 's". Aquest himne va substituir a la sardana "Girona m'enamora" que el club usava com a antic himne.

HIMNE DEL GIRONA

Som vermells i blancs, som quatre rius a sota el cel

Estem units, germans i amics, ara no cal témer per res

Com canta la terra i com crida el nostre vent

Alcem les veus per néixer més valents

Mira al teu costat, ara ja som dos

Millor si som molts més, tots junts ho podem fer

Girona

Cantem tots junts

I cridem tots fort

Endavant!

És una cançó, un esperit que ens fa millors

Perquè som d'aquest paisatge, des del mar fins a ponent

Acceptem el repte, ens respectem de cap a peus

Però seguirem lluitant fins al final

Girona

Cantem tots junts

I cridem tots fort

Endavant!

Mira al teu costat, ara ja som dos

Millor si som molts més, tots junts ho podem fer

Girona

Cantem tots junts

I cridem tots fort

Endavant!

Lletra i música: Josep Thió