Les temporades posteriors a la 1991/92 van ser difícils. En la 1992-93 i en la 1993-94, l'equip va evitar pels pèls el descens, tant esportiu (15è classificat les dues temporades) com burocràtic (els deutes als jugadors es van convertir en una amenaça real), però en la 1994-95, el Girona va defallir i a quatre jornades del final ja estava descendit matemàticament. Dues temporades després, l'equip va tocar fons amb el segon descens de tercera divisió de la seva història: aquesta vegada no va ser a preferent, perquè feia uns anys que s'havia creat la 1a catalana. Amb tres entrenadors diferents (Masferrer, Garcia Castany i Joan Riera) l'equip només va guanyar 6 dels 40 partits.

L'arribada de Pere Saguer a la presidència (1996-97) va frenar la tendència negativista del Girona, però hi havia un llarg camí a recórrer per treure el club de l'espiral negativa i recuperar, de mica en mica, la imatge i la credibilitat. Saguer , que ja havia estat president la temporada 1967-68, va evitar que el dèficit creixés. Les posteriors directives van tenir un paper complicat i van estar en tot moment pendents de trobar un equilibri econòmic i esportiu que feia molts anys que el Girona no aconseguia. La regeneració econòmica va convertir-se en una prioritat, però també ho era abandonar el pou de la 1a catalana. En la temporada 1999/2000 es va recuperar la tercera divisió, i, amb l'arribada del nou mil·lenni, el club va assolir el sanejament pràcticament total i va començar a mirar nous objectius, molt més ambiciosos.

El primer gran premi va arribar aviat, en la temporada 2002/03, en què el club va recuperar un lloc a la segona divisió B després d'haver fet una lligueta d'ascens excel·lent (cinc victòries i només una derrota). Va ser el segon ascens en cinc temporades i el retorn a una categoria que s'havia perdut la campanya 1994/95. La temporada 2003-2004 el club va mantenir la categoria però a la 2004-2005 va tornar a la tercera divisió, després de finalitzar la temporada en 17a. posició.

De Tercera a la divisió de plata

La següent campanya, amb Josep Gusó com a president, va suposar però l'inici de la trajectòria d'èxits que ha portat el club a la divisió de plata del futbol espanyol. Campions de tercera divisó la temporada 2005-2006, aconseguint l'ascens a Segona B la campanya següent. Un any més tard, a la temporada 2007-2008 va arribar l'ascens a la Segona Divisió A. Per aconseguir-ho es van superar dues eliminatòries contra el Barakaldo, primer, i el Ceuta, després, amb un estadi de Montilivi ple a vessar.

La dècada prodigiosaTemporada 2008/09: Després d'una meritòria primera volta en què semblava que s'aconseguiria la salvació amb tranquil·litat, el Girona FC va tenir una inèrcia perillosa en la segona volta, i a falta de 5 jornades per a la conclusió de la Lliga, amb l'equip a 5 punts del descens, l'entrenador Raúl Agné va ser destituït. Javi Salamero va prendre el relleu. El club va aconseguir la permanència a falta de tres partits per al final.Temporada 2009/10: Narcís Julià va substituir Cristóbal Parralo com a nou tècnic després d'un inici erràtic. El Girona va patir molt i va estar a punt de perdre la categoria. Un penal transformat per Kiko Ratón en el minut 94 de l'última jornada davant el Múrcia va fer que els gironins salvessin la categoria.Temporada 2010/11: El Girona FC va acabar en 11a posició de la classificació, amb 57 punts, arribant a estar 10 jornades sense conèixer la derrota.Temporada 2011/12: El club va ingressar 700.000 euros per la venda de Ranko Despotovic al Urawa Red Diamonds japonès. Després d'un inici de lliga complicat, l'amenaça del descens va tornar sobre Montilivi. Javier Salamero va rellevar Josu Uribe i l'equip va tornar a aconseguir la permanència a falta de dues jornades per al final.Temporada 2012/13: Amb l'objectiu d'aconseguir la permanència, Rubi, fins aleshores segon entrenador, es va fer càrrec de l'equip. El Girona va iniciar una magnífica arrencada i es va posar ja en la segona jornada en llocs de playoff. Va acabar la primera volta en segona posició, amb 38 punts. A la segona volta va mantenir la disputa amb AD Alcorcón, Vila-real CF, UD Las Palmas i UD Almeria per la segona plaça. En el playoff d'ascens va eliminar l'Alcorcón però en la definitiva eliminatòria va caure davant l'Almeria que acabaria pujant a Primera.Temporada 2013/14: El Girona, que acabava de presentar concursos de creditors, confia l'àrea esportiva a Ricardo Rodríguez, que estaria a la banqueta fins al 18 de desembre de 2013. El seu lloc el va ocupar Javi López. Amb ell la situació de l'equip no va millorar pel que la directiva, ja amb Francesc Rebled de president, en substitució de Joaquim Boadas, va optar per un altre canvi d'entrenador amb l'arribada de Pablo Machín. El tècnic sorià sí va ser el revulsiu esperat i va aconseguir portar el Girona a la permanència en l'última jornada, després de 23 setmanes consecutives en llocs de descens.Temporada 2014-2015. La millor temporada de la història recent del Girona FC. L’equip dirigit per Pablo Machín va fer un any extraordinari, de rècord: va finalitzar amb una xifra de punts estratosfèrica, 82, i va ser el visitant amb els millors números de la Lliga Adelante. Malgrat això es va haver de jugar l’ascens directe a Primera Divisió en l’últim partit, disputat a Montilivi, contra el Lugo. Però l’empat a un davant els gallecs va tancar les portes d’aquest ascens directe. Finalment, en el playoff, i contra el Zaragoza a La Romareda, es va aconseguir un excel·lent 0 a 3. A la tornada a Montilivi, els aragonesos van remuntar el marcador a un Girona encara molt afectat anímicament pel resultat de l'última jornada.La temporada 2015-2016 el Girona va jugar de nou la promoció d'ascens a la Primera Divisió. En la primera eliminatòria i amb el factor camp a favor es va enfrontar a doble partit contra el cinquè classificat, el Còrdoba CF. Les coses no van començar bé per als de Pablo Machín que en l'anada a l’Arcàngel van encaixar dos gols en 12 minuts. Un gol abans del descans va deixar oberta l'eliminatòria (2-1). Tarda de nervis en la tornada a Montilivi, ja que els andalusos van començar marcant. Dos gols del Girona van fer que el partit acabés en empat i s'hagués de jugar una pròrroga, en què els gironins van sortir beneficiats per marcar el tercer gol que els va donar el pas a la final (3-1). La final es va disputar el 12 de juny de 2016. En l'anada al Sadar la victòria va ser per al conjunt local per 2 a 1. La tornada, tres dies més tard a Montilivi, també va ser favorable a l'Osasuna (0-1) que frenava de nou el somni de l'ascens.Ascens històric

El 4 de juny de 2017 passarà a la història del Girona com el dia que, a punt de complir 87 anys, el club aconseguia l'ascens a la Primera divisió. Després de tres intents frustrats en els últims anys, Girona comptava amb un equip en l'elit del futbol espanyol. Un fet històric. Els homes de Pablo Machín, que gaudien d'un avantatge de cinc punts respecte al Getafe, tercer classificat, en tenien prou amb un empat en el partit decisiu davant el Reial Saragossa per assegurar la segona posició del campionat, que donava accés directe a la Lliga Santander. I així va ser. Un empat (0-0) que valia un ascens històric.

City Football Group i Girona Football Group

El 23 d'agost del 2017, el club va ser adquirit a parts iguals pel City Football Group i el Girona Football Group, de Pere Guardiola. El City Football Group és propietari del Manchester City FC, el New York City FC, Melbourne City, Montevideo City Torque, Yokohama Marinos, Sichuan Jiuniu FC, Mumbai City FC, Lommel SK i l'Estac Troyes AC.

Una de les primeres mesures per afrontar l'estrena a la màxima categoria va ser l'ampliació provisional de l'estadi amb dues graderies suplementàries, una a Gol Nord i una altra a Preferent, a més de renovar la il·luminació de l'estadi. El primer equip va passar a entrenar-se al PGA de Caldes de Malavella després de la construcció de dos camps entrenament amb les mesures exactes de Montilivi; una de gespa natural i l'altra de gespa híbrida.