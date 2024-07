Inscripcions per al primer Beat The Pro Girona FC EA SPORTS FC24

Fes la teva inscripció en el primer Beat The Pro de la temporada que es disputarà el dimecres 8 de novembre, de 17h a 19h, a la Botiga Oficial del Girona FC del centre de la ciutat, a la Rambla de la Llibertat núm. 12.

L'ativitat constarà de setze participants que jugaran en parelles contra el jugador oficial del Girona FC eSports, Dani Vigara. Hi haurà sortejos i més sorpreses per a tots els participants així com un obsequi especial per al participant que guanyi al jugador oficial del club.