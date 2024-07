Inscripcions per al torneig 2vs2 Girona FC EA SPORTS FC24

Fes la teva inscripció en el primer torneig Girona FC EA SPORTS FC24 de la temporada que es disputarà el divendres 22 de setembre, de 17h a 19h, a la Botiga Oficial del Girona FC del centre de la ciutat, a la Rambla de la Llibertat núm. 12.

En el torneig constarà de setze participants que jugaran en parelles i serà eliminatori. Hi haurà premis per als guanyadors així com altres obsequis, sortejos i més sorpreses per a tots els participants.