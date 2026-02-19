Girona Futbol Club SAD
Rubén Blanco
Posició
Porters
Peu dominant
Dretà
Naixement
Edat
30 anys
País
Espanya
Nacionalitat
Partits
0
Aturades
0
Estadístiques
0
Aturades
0
Gols encaixats
0
Partits jugats
0
Minuts jugats
0
Targetes grogues
0
Targetes vermelles
Porteria
Blocatges
0
Duels aeris guanyats
0
Passades
0%
Precisió
Passades reeixides
0
Passades fallides
0
Atac
Gols
0
Assistències
0
Gols de cap
0
Gols de penal
0
Passades clau
0
Driblatges reeixits
0
Falten rebudes
0
Biografia
Rubén Blanco Veiga

El Girona FC ha tancat la incorporació del porter Rubén Blanco, que arriba al club en qualitat de jugador lliure després de finalitzar la seva etapa a l’Olympique de Marsella. El porter gallec, nascut a Mos (Pontevedra) el 25 de juliol de 1995, signa amb el Girona fins al 30 de juny de 2026.

Blanco es va formar a les categories inferiors del Celta de Vigo, club amb el qual va debutar a Primera Divisió amb només disset anys i on va acumular més d’una dècada de trajectòria professional. Durant la seva etapa al Celta va disputar un nombre elevat de partits tant a LaLiga com a la Copa del Rei i en competició europea, consolidant-se com un dels porters joves amb més projecció del futbol espanyol. L’any 2022 va iniciar una nova experiència a la Ligue 1 amb l’Olympique de Marseille, inicialment com a cedit per, posteriorment, la temporada 23-24 ser fitxat per l’equip francès.

Rubén Blanco destaca per la seva seguretat sota pals, uns reflexos excel·lents en accions de curta distància i una bona gestió de l’àrea tant en situacions de pilota aturada com en centrades laterals. La seva experiència en contextos d’alta exigència competitiva, la capacitat de lideratge a la línia defensiva i la seva maduresa tàctica el converteixen en un reforç de garanties per al tram decisiu de la temporada.

Trajectòria

2012-2022        Celta de Vigo

2022-2023        Olympique de Marsella (cedit)

2023-2024        Olympique de Marsella

2025-2026        GIRONA FC