El Girona FC ha tancat la incorporació del porter Rubén Blanco, que arriba al club en qualitat de jugador lliure després de finalitzar la seva etapa a l’Olympique de Marsella. El porter gallec, nascut a Mos (Pontevedra) el 25 de juliol de 1995, signa amb el Girona fins al 30 de juny de 2026.
Blanco es va formar a les categories inferiors del Celta de Vigo, club amb el qual va debutar a Primera Divisió amb només disset anys i on va acumular més d’una dècada de trajectòria professional. Durant la seva etapa al Celta va disputar un nombre elevat de partits tant a LaLiga com a la Copa del Rei i en competició europea, consolidant-se com un dels porters joves amb més projecció del futbol espanyol. L’any 2022 va iniciar una nova experiència a la Ligue 1 amb l’Olympique de Marseille, inicialment com a cedit per, posteriorment, la temporada 23-24 ser fitxat per l’equip francès.
Rubén Blanco destaca per la seva seguretat sota pals, uns reflexos excel·lents en accions de curta distància i una bona gestió de l’àrea tant en situacions de pilota aturada com en centrades laterals. La seva experiència en contextos d’alta exigència competitiva, la capacitat de lideratge a la línia defensiva i la seva maduresa tàctica el converteixen en un reforç de garanties per al tram decisiu de la temporada.
Trajectòria
2012-2022 Celta de Vigo
2022-2023 Olympique de Marsella (cedit)
2023-2024 Olympique de Marsella
2025-2026 GIRONA FC