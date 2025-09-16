Axel Witsel arriba com a agent lliure després de finalitzar la seva etapa a l’Atlético de Madrid. El futbolista ha signat per una temporada més una altra en funció d’objectius.
Extensa i reconeguda trajectòria
Nascut a Lieja (Bèlgica) el 12 de gener de 1989, Witsel és un jugador amb una extensa i reconeguda trajectòria al futbol europeu i internacional. Format a les categories inferiors del Standard de Lieja, on va debutar amb només disset anys, va guanyar dues lligues belgues i una copa abans de fer el salt a la lliga portuguesa amb el Benfica. Posteriorment va jugar al Zenit de Sant Petersburg, on es va consolidar com un dels millors migcampistes de la lliga russa, abans de passar pel Tianjin Quanjian xinès i retornar al futbol europeu amb el Borussia Dortmund.
El 2022 es va incorporar a l’Atlético de Madrid, on ha disputat dues temporades amb regularitat i ha aportat experiència i solidesa tant al mig del camp com en la línia defensiva. Amb la selecció belga, Witsel ha estat internacional en 132 ocasions, participant en tres Mundials (2014, 2018 i 2022) i dues Eurocopes. D’altre banda, entre Champions League i Europa League, ha disputat 109 partits.
Característiques tècniques
Witsel és un migcampista defensiu versàtil, amb gran capacitat de lectura del joc i experiència en diverses posicions del centre del camp i la defensa. Destaca per la seva serenor amb la pilota, precisió en la passada, visió tàctica i capacitat per mantenir l’equilibri de l’equip. El seu domini del joc posicional i la seva experiència al màxim nivell el converteixen en un reforç de gran valor per al Girona.
Trajectòria
2004-2011 Standard de Lieja
2011-2012 Benfica
2013-2016 Zenit de Sant Petersburg
2026-2018 Tianjin Quanjian (Xina)
2019-2022 Borussia Dortmund
2022-2025 Atlético de Madrid
2025 GIRONA FC