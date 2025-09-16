Skip to main content
20
Girona Futbol Club SAD
WITSEL
Posició
Migcampistes
Naixement
Edat
36 anys
País
Belgium
Nacionalitat
Partits
0
Gols
0
Assistències
0
Estadístiques
0
Partits jugats
0
Minuts jugats
0
Gols
Gols de cap
0
Gols de penal
0
Xuts
0
Xuts
Xuts a porteria
0
Xuts fora
0
Atac
Assistències
0
Driblatges reeixits
0
Percentatge d'èxit en driblatges
0%
Passades clau
0
Falten rebudes
0
0
Targetes grogues
0
Targetes vermelles
0
Fora de joc
Defensa
Duels
0
0
Guanyats
Perduts
0
Duels aeris
0
0
Guanyats
Perduts
0
Xuts bloquejats
0
Recuperacions
0
Entrades reeixides
0
Falten comeses
0
Passades
0%
Precisió
Passades reeixides
0
Passades fallides
0
Passades llargues reeixides
0
Passades llargues fallides
0
Precisió en passades llargues
0%
Biografia
Axel Laurent Witsel

Axel Witsel arriba com a agent lliure després de finalitzar la seva etapa a l’Atlético de Madrid. El futbolista ha signat per una temporada més una altra en funció d’objectius.

Extensa i reconeguda trajectòria

Nascut a Lieja (Bèlgica) el 12 de gener de 1989, Witsel és un jugador amb una extensa i reconeguda trajectòria al futbol europeu i internacional. Format a les categories inferiors del Standard de Lieja, on va debutar amb només disset anys, va guanyar dues lligues belgues i una copa abans de fer el salt a la lliga portuguesa amb el Benfica. Posteriorment va jugar al Zenit de Sant Petersburg, on es va consolidar com un dels millors migcampistes de la lliga russa, abans de passar pel Tianjin Quanjian xinès i retornar al futbol europeu amb el Borussia Dortmund.

El 2022 es va incorporar a l’Atlético de Madrid, on ha disputat dues temporades amb regularitat i ha aportat experiència i solidesa tant al mig del camp com en la línia defensiva. Amb la selecció belga, Witsel ha estat internacional en 132 ocasions, participant en tres Mundials (2014, 2018 i 2022) i dues Eurocopes. D’altre banda, entre Champions League i Europa League, ha disputat 109 partits.

Característiques tècniques

Witsel és un migcampista defensiu versàtil, amb gran capacitat de lectura del joc i experiència en diverses posicions del centre del camp i la defensa. Destaca per la seva serenor amb la pilota, precisió en la passada, visió tàctica i capacitat per mantenir l’equilibri de l’equip. El seu domini del joc posicional i la seva experiència al màxim nivell el converteixen en un reforç de gran valor per al Girona.

Trajectòria

2004-2011        Standard de Lieja

2011-2012         Benfica

2013-2016         Zenit de Sant Petersburg

2026-2018         Tianjin Quanjian (Xina)

2019-2022         Borussia Dortmund

2022-2025         Atlético de Madrid

2025                  GIRONA FC