Junta General d'Accionistes 2025
Acords adoptats a la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes del Girona Futbol Club, SAD, celebrada a Girona, el dia 18 de desembre de 2025.
S'acorda l'aprovació dels comptes anuals corresponents a la temporada 2024/2025 ia l'exercici tancat el 30 de juny del 2025 (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, memòria explicativa, informe de gestió, proposta d'aplicació del resultat i informe d'auditoria).
S'acorda l'aprovació de l'aplicació del resultat de la temporada 2024/2025, corresponent a l'exercici tancat el 30 de juny de 2025.
S'acorda laprovació del pressupost de la temporada 2025/2026.
S'acorda l'aprovació de la gestió social, tot això referit a l'exercici tancat el 30 de juny de 2025.
S'acorda prorrogar el nomenament dels auditors de comptes ADN Gafisa Barcelona Auditors, SLP per un període màxim de tres temporades esportives (2025/2026, 2026/2027 i 2027/2028).
- S'acorda la delegació a l'òrgan d'administració de les facultats necessàries per esmenar i executar els acords adoptats a la junta general, així com procedir a la seva elevació a públic i inscripció al Registre Mercantil.