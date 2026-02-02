Skip to main content

Junta General d'Accionistes 2025

Acords adoptats a la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes del Girona Futbol Club, SAD, celebrada a Girona, el dia 18 de desembre de 2025.

  1. S'acorda l'aprovació dels comptes anuals corresponents a la temporada 2024/2025 ia l'exercici tancat el 30 de juny del 2025 (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, memòria explicativa, informe de gestió, proposta d'aplicació del resultat i informe d'auditoria).

  1. S'acorda l'aprovació de l'aplicació del resultat de la temporada 2024/2025, corresponent a l'exercici tancat el 30 de juny de 2025.

  1. S'acorda laprovació del pressupost de la temporada 2025/2026.

  1. S'acorda l'aprovació de la gestió social, tot això referit a l'exercici tancat el 30 de juny de 2025.

  1. S'acorda prorrogar el nomenament dels auditors de comptes ADN Gafisa Barcelona Auditors, SLP per un període màxim de tres temporades esportives (2025/2026, 2026/2027 i 2027/2028).

  2. S'acorda la delegació a l'òrgan d'administració de les facultats necessàries per esmenar i executar els acords adoptats a la junta general, així com procedir a la seva elevació a públic i inscripció al Registre Mercantil.

 

COMPTES ANUALS DEL GIRONA FC SAD (TEMPORADA 2024-2025)
 

 

