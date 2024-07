Marcelo Claure és un emprenedor i inversor reconegut mundialment, conegut pel seu impacte transformador a totes les indústries. És el fundador i director executiu de Claure Group, una firma d'inversió global multimilionària que desplega capital propi en intel·ligència artificial i tecnologia, transició climàtica i energètica i estil de vida i entreteniment. Claure Group inverteix directament en empreses i mitjançant fons d'inversió líders.

Les inversions notables inclouen T-Mobile, l'empresa de telecomunicacions més valuosa del món, on Claure és el principal accionista individual; SHEIN, l'empresa de moda sota demanda global de més ràpid creixement, on Claure s'exerceix com a vicepresident del grup; i Bicycle Capital, el principal fons de capital de creixement d'Amèrica Llatina, on Claure s'exerceix com a president executiu.

Les inversions de Claure també reflecteixen la seva passió pels esports. Va exercir un paper fonamental en l'expansió de la Major League Soccer quan va fundar l'Inter Miami CF. Avui és propietari del Club Bolívar, l'equip de futbol professional més gran de Bolívia, i copropietari del Girona FC. A més, és propietari del Team Brasil, que competeix a la sèrie E1, el primer i únic campionat de carreres de vaixells elèctrics.

Claure també és a l'avantguarda de la IA a través de la seva funció com a copresident de l'Institut d'IA de Disseny de Dades Digitals (D^3) de la Universitat de Harvard, que se centra en com la IA donarà forma al futur dels negocis i la societat.

Claure compta amb un B.S. en Economia i Finances de la Universitat de Bentley i doctorats honoraris de la Universitat de Bentley i Babson College. També és membre executiu de l'Escola de Negocis de Harvard.