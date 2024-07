El Club va iniciar un procés per triar la seva nova mascota on els Socis tenien la darrera paraula. En primer lloc es va realitzar una consulta per triar quin animal representaria la mascota.

La mosca va ser la clara guanyadora amb més d’un 55% dels vots, els socis del club van decidir que aquesta representava millor el club i la ciutat que les aspirants, també personatges femenins, la ‘lleona’ i la ‘cocollona’. Ara tocava posar-li un nom i els socis van tenir la oportunitat de proposar-ne. La proposta majoritària va ser el nom de SISA, diminutiu de “Narcisa” i per tant aquest és el nom amb el que la bategem.

La SISA representarà a la perfecció els valors i sentiments del club i la ciutat, serà un aficionat més que defensarà el nostre fortí i ens portarà al camí de la victòria!