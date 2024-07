McDonald's CUP 2023

McDonald’s i el Girona FC tornen a organitzar una competició entre aficionats del conjunt blanc-i-vermell. La nova edició de la McDonald’s Cup donarà el tret de sortida el proper 11 d’abril, quan 128 aficionats s’enfrontaran entre ells per descobrir qui és el millor jugador de FIFA23 d’entre els seguidors del Girona FC.

Uns premis a l’alçada de la competició!

El torneig no només servirà per conèixer el millor jugador de FIFA23 entre els aficionats del Girona FC, sinó també perquè aquests puguin optar a aconseguir grans recompenses. Tots els participants tindran un regal garantit per entrar dins la McDonald’s Cup, i els guanyadors gaudiran de premis com entrades per a partits a Montilivi, vals per a gastar a la botiga del Club, i samarretes oficials del Girona FC eSports! Aquest és el llistat de premis:

Premis Guanyador:

- Juga un partit de FIFA 23 contra ByDani

- Val de 100€ per gastar a la botiga oficial del Girona FC.

- 2 entrades pel Girona - Mallorca

Premis Segon Classificat:

- Samarreta oficial del Girona FC eSports.

- 2 entrades pel Girona - Mallorca

Premi Tercer Classificat:

- Bufanda oficial del Girona FC

- 2 entrades pel Girona - Mallorca

Premi Quart Classificat:

- 2 entrades pel Girona - Mallorca

Tots els Participants:

- Entraran en un sorteig d’una Masterclass de FIFA 23 amb ByDani, Yohi i SAO, gamers oficial del Girona FC eSports.

La primera fase, online

El campionat començarà la setmana del 11 d’abril, en la qual tindran lloc les tres primeres eliminatòries. Cada dos dies s’aniran disputant les diferents fases del torneig, fins arribar al 23 d’abril, on es disputaran els Quarts de Final.

El calendari, per tant, figurarà de la següent manera:

11 abril – 13 abril: Primera Ronda

14 abril – 16 abril: Segona Ronda

17 abril – 18 abril: Setzens de Final

19 abril – 21 abril: Vuitens de Final

22 abril – 23 abril: Quarts de Final

Final Four, presencial a Montilivi

Les semifinals i la Gran Final de la McDonald’s Cup es jugaran de manera presencial a Montilivi la setmana del 3/5, coincidint amb el partit que enfrontarà el Girona amb el Mallorca a Montilivi.

Tot el torneig es jugarà en PS4!

La McDonald’s Cup es disputarà de manera online, i tots els participants hauran de fer-ho a través de la PS4. Una decisió presa perquè tots els aficionats del Girona FC que vulguin formar part puguin jugar, ja que a través de la PS5 es pot jugar al FIFA23 de la versió de PS4, i a l’inrevés, no.

Els participants hauran d’omplir un formulari per a inscriure’s a la competició, el qual trobareu al final d’aquesta pàgina. Un cop confirmada la seva participació, l’usuari haurà de registrar-se a la pàgina Battlefy, plataforma des d’on es gestionarà tota la competició. Un cop finalitzi cada partit, s’haurà de penjar el resultat del partit, juntament amb una fotografia del resultat final a la plataforma de joc Battlefy.

No perdis l’oportunitat, omple el següent formulari i demostra que ets el millor jugador de FIFA23 d’entre la parròquia blanc-i-vermella. T’hi esperem!

Consulta les bases legals aquí