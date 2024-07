El Girona FC i MGC Mútua han subscrit un acord de patrocini mitjançant el qual l'entitat asseguradora serà patrocinadora premium del Club i la seva asseguradora de salut oficial durant les properes tres temporades, fins al final de la temporada 2025 / 2026. L'acord té com a objectiu reforçar el compromís i suport de l’asseguradora catalana amb el Club i amb tota la seva afició.

Per a MGC Mútua, el patrocini esportiu és una eina estratègica de comunicació que ajuda a divulgar valors que l'entitat comparteix amb la pràctica esportiva com són la confiança, l'esforç i el compromís. A través del patrocini, l'entitat asseguradora vol fomentar la pràctica de l’esport i els seus beneficis per a la salut i la prevenció de les malalties, en línia amb la seva missió com asseguradora de salut.

Sobre MGC Mútua

MGC Mutua és una entitat asseguradora especialitzada en assistència sanitària amb més de quaranta anys d'experiència i amb un dels estàndards de qualitat més reconeguts del sector. Es posiciona com una veu proactiva al sector de les assegurances de salut defensant la qualitat assistencial i la innovació en un món cada vegada més digitalitzat. L'entitat s’ha distingit per una sèrie de valors que la diferencien totalment de les companyies mercantils, destinant els beneficis obtinguts a l'ampliació i la millora de les cobertures i serveis que ofereix als seus mutualistes. Al llarg de quatre dècades ha aconseguit ser l'entitat de caràcter mutualista més ben valorada pels metges que treballen al sector assegurador.