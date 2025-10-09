Venda d’entrades per al FC Barcelona-Girona FC
Les entrades disponibles per al partit contra el FC Barcelona a l’estadi Lluís Companys (dissabte 18 d’octubre a les 16:15h.), corresponent a la jornada 9 de Lliga, es posaran a la venda aquest divendres 10 d’octubre a les 9h. fins dimarts 14 d’octubre a les 12.h amb prioritat per als Socis.
Es farà sorteig el dia 14 d’octubre a les 12:30h.
La venda, exclusivament per a Socis, a través de https://viatges.gironafc.cat/, amb un límit de 5 entrades per soci, sempre que totes les persones per a les quals es compri també siguin sòcies del Club. No hi haurà venda per al públic general.
Les entrades, amb un preu únic de 40 €, seran en format pdf i s’enviaran per correu electrònic a cada comprador durant el 15 d’octubre..
En total, el Girona FC disposa de 339 entrades. 209 són per a Socis i les 130 restants es distribuiran entre les penyes i compromisos de Club.
Bus a Montjuïc
El Club també proposa l’opció (a través de https://viatges.gironafc.cat/) de bus per anar a Montjuïc. El preu és de 26,71 euros. El bus sortirà de Montilivi a les 11h i arribarà a l’Estadi Lluis Companys a les 13:15h.