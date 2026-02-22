Amb la moral reforçada, el Girona vol tornar a sumar a domicili
El Girona FC afronta aquest dilluns 23 de febrer a les 21h. un nou i exigent repte a LaLiga en la seva visita a Mendizorrotza, on s’enfrontarà al Deportivo Alavés en el partit corresponent a la jornada 25 del campionat. El conjunt de Míchel arriba al duel amb molt bones sensacions després del triomf davant el Barça en l’última jornada, un 2–1 a Montilivi que ha reforçat la confiança de l’equip de cara a un mes de febrer intens. Els bascos, per la seva banda, tornen al seu estadi després d’un empat valuós al Sánchez Pizjuán contra el Sevilla (1–1.
El partit tindrà lloc al sempre exigent Estadio de Mendizorroza, un dels camps on històricament els locals sostenen un ritme competitiu alt i un ambient intens. El duel, a més, no només té pes classificatori, sinó que també arriba en un moment clau de la temporada, amb tots dos equips immersos en la lluita per escalar posicions a la zona mitjana de la taula.
Com arriben els dos equips
El Girona arriba al duel en un bon moment, acumulant solidesa i capacitat competitiva. En les seves últimes quatre jornades de lliga, els gironins han sumat una victòria, dos empats i una derrota: un triomf contra el Barça per 2–1; un empat 1–1 al camp del Sevilla; una derrota per 1–0 davant el Real Oviedo i un empat 1–1 a Montilivi contra el Getafe.,
Pel que fa a l’Alavés, els vitorians hi arriben després d’una trajectòria recent més irregular. En els seus últims quatre compromisos, han empatat 1–1 davant el Sevilla, han caigut 0–2 contra el Getafe, han perdut 2–3 en Copa davant la Real Sociedad i han guanyat 1–2 al camp de l’Espanyol.
Context classificatori i estat anímic
Les dinàmiques prèvies situen tots dos equips en una lluita molt ajustada a la zona central de la classificació. El Girona —impulsat per la seva última victòria— manté una línia de joc que combina solides i control, mentre que l’Alavés intentarà aprofitar el factor camp per donar continuïtat als bons trams de joc mostrats darrerament. L’equilibri, històricament habitual en aquests duels, podria tornar a ser protagonista en un escenari on cada detall pot decantar el marcador.