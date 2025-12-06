“Cal sumar de tres per fer un pas endavant”
“Les proves fetes a Abel son millors dels que ens pensàvem. Esperem que aviat estigui amb nosaltres”
“L’Elche serà un rival molt complicat que encara no ha perdut a casa seva”
“Estic content perquè la gent ho va donar tot a Ourense. Res a dir dels futbolistes que van participar. Ara toca centrar-nos cent per cent en LaLiga”
“Cada vegada estem més connectats i coneixem millor als companys. El nostre estic de joc és combinatiu i per això és important tenir aquest coneixement”
“L’equip està més junt i compacte, té més clars els conceptes”
“L’Elche és el millor equip en possessió de pilota, és un equip difícil de controlar per fer bona pressió, sempre troben l’home lliure per fer la passada. És un equip molt ben treballat, m’agrada veure’ls jugar”
“L’Elche té molt clar què fa al camp. Tothom té qualitat per fer mal al rival”
“Ens falta aconseguir una victòria a fora. Sumar de tres per fer un pas endavant. Espero demà la millor versió de l’equip, sinó serà impossible superar-los”