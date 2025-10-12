El Femení perd amb la UE Cornellà (0-4) en un duel resolt al primer temps
El Girona Femení ha encaixat aquest diumenge una derrota dura a les instal·lacions de Torres de Palau davant la UE Cornellà (0-4), en un partit que ha quedat sentenciat a la primera meitat. L’equip visitant ha demostrat la seva eficàcia i experiència, i ha sabut aprofitar les imprecisions locals per marxar al descans amb quatre gols d’avantatge, dos dels quals han arribat just abans del descans.
Les jugadores gironines no han entrat bé al partit i el Cornellà, amb un ritme i una intensitat propis d’un equip acostumat a la Tercera RFEF, ho ha fet pagar car.
A la represa, però, el conjunt gironí ha reaccionat. Amb més ambició, determinació i domini territorial, el Girona ha estat capaç de portar el pes del joc i establir la pilota a camp rival. Tot i generar ocasions, l’encert de cara a porteria no ha arribat, i el marcador ja no s’ha mogut.
Malgrat el resultat final, el Girona ha acabat el partit mostrant actitud, constància i ganes de competir. L’equip continua treballant amb sacrifici per assolir el primer punt de la temporada, convençut que l’esforç i la perseverança acabaran donant els seus fruits.
Fotos: Sergi Arpí / Girona FC