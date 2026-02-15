El Girona B aconsegueix una gran victòria davant el Porreres
El Girona B va sumar tres punts de gran valor en la seva visita al camp de la UE Porreres (1-2) en un partit que els gironins van saber encarrilar ben aviat i gestionar amb maduresa el partit fins al xiulet final.
L’equip va sortir amb decisió i amb la voluntat de marcar territori des del primer minut. La proposta valenta de Quique Álvarez va tenir premi molt d’hora: al minut 6, Javi Sarasa va culminar una bona acció col·lectiva per avançar el conjunt blanc-i-vermell i confirmar el bon inici de partit.
Lluny d’abaixar el ritme, el filial va continuar dominant el joc amb pilota. Just abans del descans, en un moment clau, Carles Garrido va ampliar diferències (45’) i va donar un cop d’autoritat al partit, enviant el duel al descans amb un 0-2 que feia justícia al qual s’havia vist sobre la gespa.
A la represa, el Porreres va fer un pas endavant. Els locals van retallar distàncies al minut 64, quan De Tomás va marcar de penal per establir l’1-2 i posar emoció al tram final.
Tot i la pressió local, el Girona B va mantenir l’avantatge. L’equip va saber patir quan va tocar, va defensar amb ordre i va gestionar els tempos per assegurar una victòria treballada que reforça confiança del filial.
Tres punts més per a un Girona B que rebrà diumenge vinent a les 12:00h a la UE Olot a Vidreres.