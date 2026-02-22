El Girona B s'endú el derbi gironí davant l'Olot
El Girona Futbol Club B va signar una gran remuntada per superar l’Unió Esportiva Olot per 4-1 al derbi gironí en un partit que va canviar radicalment a la segona meitat i que consolida el bon moment del filial blanc-i-vermell.
El duel va començar amb ensurt per als gironins. L’Olot va colpejar primer al minut 20, quan Martí Soler va culminar una acció ofensiva de córner per avançar els garrotxins. El gol va obligar el Girona B a remar a contracorrent davant un rival ordenat i amb més experiència que va saber gestionar l’avantatge fins al descans. Just abans del descans Biel va enviar un penal al travesser.
A la represa, però, el conjunt local va fer un pas endavant. Amb més ritme i profunditat, el Girona B va començar a sotmetre l’Olot fins que al minut 57 va arribar el punt d’inflexió. Carles Garrido va transformar amb sang freda un penal que significava l’empat i encenia definitivament el partit.
Amb l’1-1, el domini gironí es va accentuar. L’equip va guanyar confiança i va trobar premi al minut 78, quan Javi Sarasa va culminar una bona acció col·lectiva per capgirar el marcador. Només quatre minuts després, al 82, Mario ampliava diferències i deixava el duel pràcticament sentenciat.
Ja amb l’Olot abocat a l’atac i amb espais al darrere, el Girona B va arrodonir la golejada al minut 88 amb una diana de Gibert, que va culminar una segona part excel·lent dels blanc-i-vermells.
Així, el Girona B va transformar un inici advers en una victòria contundent, demostrant la solidesa d'aquesta temporada a Vidreres. A la jornada vinent, el Girona visitarà a la UD Barbastro diumenge 1 de març a les 12:00h.