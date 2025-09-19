El Girona B visita el Torrent amb la moral alta
El Girona B afronta aquest diumenge (12 h) la seva tercera cita a la Segona RFEF amb la visita al camp del Torrent CF, un rival històric del futbol valencià i on els de Quique Álvarez buscaran sumar la segona victòria de la temporada. L’equip arriba al duel amb la confiança reforçada després del triomf de la setmana passada contra el Poblense (1-0), amb un gol d’Arango que va donar els tres punts als blanc-i-vermells.
Després de les dues primeres jornades, el filial gironí ocupa la sisena plaça de la classificació amb tres punts, mentre que el conjunt valencià és catorzè amb només un punt al sarró, fruit de l’empat a Lleida en la jornada inaugural i de la derrota a Terrassa del cap de setmana passat. El Torrent va disputar el play-off d’ascens a Primera RFEF la temporada passada, però va caure eliminat contra el Talavera en l’eliminatòria decisiva.
En la prèvia del partit, l’entrenador del Girona B, Quique Álvarez, ha destacat la dificultat del desplaçament: “El Torrent és un equip competitiu, amb experiència i que a casa seva és molt fort. Sabem que no serà fàcil, però venim amb bones sensacions i volem donar continuïtat a la victòria contra el Poblense”.
Álvarez també ha posat en valor la feina del seu vestidor: “Som un equip jove i ambiciós. Cada partit és un repte per continuar creixent. El més important és mantenir la identitat, ser valents i buscar la porteria rival des del primer minut”.
El Girona B viatjarà dissabte a València per fer nit i preparar el duel amb les millors garanties.