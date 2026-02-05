El Girona FC llança el seu àlbum oficial de cartes digitals 25/26 a Collectibol
El Girona FC presenta el seu àlbum oficial de cartes digitals de la temporada 25/26 a la plataforma Collectibol, una nova iniciativa que trasllada el col·leccionisme tradicional a l’entorn digital i reforça l’aposta del Club per la innovació i la connexió amb la seva afició.
L’àlbum ja està disponible de manera gratuïta a l’app Collectibol, accessible a l’App Store i Google Play, i permet als aficionats col·leccionar cartes digitals oficials del Girona directament des del seu mòbil.
Una nova manera de col·leccionar el Girona FC
Collectibol és una aplicació de col·leccionisme digital que recupera l’experiència clàssica dels cromos de futbol i l’adapta al format app. A través de la plataforma, els usuaris poden obrir sobres digitals, descobrir noves cartes, completar àlbums per capítols i compartir la seva col·lecció dins d’una experiència gratuïta, immersiva i social. Al llarg de la temporada, completar l’àlbum permet també accedir a recompenses físiques i digitals vinculades al Club.
L’àlbum del Girona ha estat desenvolupat conjuntament pel Club i Collectibol, garantint una experiència 100% oficial i alineada amb la identitat, la història i el present del Club.
L’àlbum digital del Girona FC 25/26
L’àlbum digital del Girona FC 25/26 s’organitza per capítols que permeten recórrer l’univers complet del Club, més enllà dels jugadors. A través d’aquesta estructura, els aficionats poden descobrir cartes dedicades al primer equip, els escuts, els estadis, les equipacions, els moments històrics i altres elements icònics de la identitat del Girona.
Entre els continguts destacats s’inclouen cartes de la mascotes del Club; la mosca Sisa, l’emblemàtica gossa la Canya, estadi i fites que han marcat la trajectòria recent del Girona, com l’ascens a Primera Divisió. Aquesta organització per capítols converteix l’àlbum en una experiència narrativa i col·leccionable que combina esport, història i emoció, i que s’anirà completant progressivament al llarg de la temporada.
Sistema de rareses i experiència de col·leccionisme
Les cartes de l’àlbum s’organitzen en cinc nivells de raresa (Common, Rare, Epic, Legendary i Mythic), un sistema habitual en l’entreteniment digital i els jocs de col·lecció, que introdueix un component de descobriment, progressió i exclusivitat dins de l’àlbum.
A més, Collectibol incorpora un sistema de grading o desgast digital que connecta el col·leccionisme físic amb el digital. Cada carta pot presentar-se en diferents estats de conservació, simulant el pas del temps com passa amb els cromos tradicionals.
Aquest sistema afegeix una capa addicional de col·leccionisme, ja que els usuaris no només busquen completar l’àlbum o aconseguir cartes més rares, sinó també trobar la versió “perfecta” d’una carta, en el millor estat possible. Un enfocament que aporta profunditat, valor simbòlic i una nova manera d’entendre el col·leccionisme digital.
Una experiència pensada per a l’afició
A través de Collectibol, els aficionats del Girona poden viure el Club d’una manera diferent, participativa i digital, reforçant el vincle emocional amb l’equip tant a nivell local com internacional.
La plataforma està dissenyada per ser accessible a tots els públics i per connectar especialment amb les noves generacions d’aficionats, sense perdre l’essència del col·leccionisme clàssic.
Connexió entre passat i present
El president del Girona, Delfí Geli ha assegurat que “aquest àlbum permet connectar i crear un fil entre passat i present del Club, recordant en imatges la nostra història i fer-la accessible d’una manera fàcil i divertida”. Per la seva part Nicolás Benhamou, CEO i cofundador de Collectibol explica que “Collectibol neix perquè els clubs puguin explicar la seva història en format àlbum, amb la mateixa cura i emoció del col·leccionisme de sempre, però pensat per al present. L’àlbum del Girona FC és un pas més en aquesta visió: posar el club i la seva afició al centre de l’experiència digital”
Una plataforma amb els clubs com a protagonistes
Collectibol permet als clubs participar activament en la creació dels seus àlbums digitals, definint els capítols, el contingut visual i els elements que millor representen la seva identitat. En aquest projecte, el Girona ha tingut un paper actiu en la definició de l’àlbum per assegurar una experiència autèntica i fidel a la seva història.
Disponibilitat
L’àlbum oficial del Girona FC 25/26 ja està disponible a l’app Collectibol, que es pot descarregar gratuïtament a l’App Store i Google Play.
Més informació a: www.collectibol.com