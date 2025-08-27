"El Girona ha d’estar a Primera, és el que es mereix"
El Girona FC ha presentat aquest dimecres a Montilivi el defensa Àlex Moreno, que arriba per reforçar el lateral esquerre. El director esportiu, Quique Cárcel, ha destacat la importància d’aquesta incorporació: “Estem molt contents que estiguis amb nosaltres. Ha estat un fitxatge que s’ha fet poc a poc perquè depeníem de si marxava Miguel Gutiérrez. Era la nostra primera opció si sortia, com finalment ha estat així".
Moreno, que ja va coincidir amb Míchel en una etapa anterior, ha subratllat la confiança que li transmet el tècnic: “Vaig parlar amb Quique i amb Míchel, amb qui he tingut molt bones experiències. Tenir la confiança de l’entrenador és molt important per mi. El Girona ha d’estar a Primera, que és el que es mereix”.
El lateral també ha remarcat l’ambient que s’ha trobat dins el vestidor i el compromís que reclama a l’equip en un moment clau: “M’he trobat un equip molt sa i això és molt important. El que ens toca ara és remar tots en la mateixa direcció. Els que vinguin han de sumar, i els que marxin doncs ja està. Els que ens quedem hem d’estar més units que mai, començant per aquest dissabte”.
Pel que fa als objectius, Àlex Moreno ha preferit ser prudent però ambiciós: “L’objectiu del Girona ha de ser acabar la temporada el més amunt possible, sense crear expectatives. La competició ens dirà on podem estar”.
Finalment, el nou futbolista blanc-i-vermell ha fet una crida a la responsabilitat i a la unitat: “Els que estem aquí ho hem de tirar endavant. Vestim la camiseta del Girona i és un club amb una afició. Tenim una responsabilitat. Els que no vulguin que facin un pas al costat. Espero que a partir de dilluns tots remem en la mateixa direcció”.