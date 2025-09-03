El Girona i Vidreres formalitzen la cessió del camp municipal per als partits del filial
El Girona FC i l’Ajuntament de Vidreres han arribat a un acord perquè el Girona FC “B”, disputi els seus partits com a local al Camp Municipal de Vidreres durant la temporada 2025/26, en què l’equip competirà a la Segona RFEF. Amb aquest acord, el Club reafirma el seu compromís de seguir teixint vincles amb els municipis gironins.
El Camp Municipal de Vidreres compta amb unes instal·lacions modernes i un terreny de joc de gran qualitat, que permetran als aficionats viure una gran experiència donant suport als partits del filial blanc-i-vermell.
Cal recordar que Vidreres ja va ser escenari de competició oficial del Girona FC la temporada passada, quan el Juvenil A va disputar-hi la fase de grups de la UEFA Youth League, enfrontant-se a conjunts europeus com Feyenoord i Slovan de Bratislava.
Des del Girona FC agraïm l’esforç i la predisposició de l’Ajuntament de Vidreres, així com el suport de tots els veïns i aficionats, que faran possible que el nostre filial pugui competir en les millors condicions.