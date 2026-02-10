El Girona incorpora el porter Rubén Blanco
El Girona FC ha tancat la incorporació del porter Rubén Blanco, que arriba al club en qualitat de jugador lliure després de finalitzar la seva etapa a l’Olympique de Marsella. El porter gallec, nascut a Mos (Pontevedra) el 25 de juliol de 1995, signa amb el Girona fins al 30 de juny de 2026.
Blanco es va formar a les categories inferiors del Celta de Vigo, club amb el qual va debutar a Primera Divisió amb només disset anys i on va acumular més d’una dècada de trajectòria professional. Durant la seva etapa al Celta va disputar un nombre elevat de partits tant a LaLiga com a la Copa del Rei i en competició europea, consolidant-se com un dels porters joves amb més projecció del futbol espanyol. L’any 2022 va iniciar una nova experiència a la Ligue 1 amb l’Olympique de Marseille, inicialment com a cedit per, posteriorment, la temporada 23-24 ser fitxat per l’equip francès.
Rubén Blanco destaca per la seva seguretat sota pals, uns reflexos excel·lents en accions de curta distància i una bona gestió de l’àrea tant en situacions de pilota aturada com en centrades laterals. La seva experiència en contextos d’alta exigència competitiva, la capacitat de lideratge a la línia defensiva i la seva maduresa tàctica el converteixen en un reforç de garanties per al tram decisiu de la temporada.
Nom: Rubén Blanco Veiga
Lloc i data de naixement: Mos (Pontevedra). 25 de juliol de 1995
Trajectòria
2012-2022 Celta de Vigo
2022-2023 Olympique de Marsella (cedit)
2023-2024 Olympique de Marsella
2025-2026 GIRONA FC